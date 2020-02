Pikkutytön versio äidin lomanvietosta oli harvinaisen karu: ”Hoitotädeillä oli ollut naurussa pitelemistä”

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

Poika meni naapureita virpomaan. Kyseinen naapuri oli varautunut hänen tuloonsa silläkin kerralla suklaamunilla. Siinä poika sitten tuttuun tapaan aloitti, mutta loppu olikin ihan uusi versio: ’Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle... ja tällä kertaa voisin ottaa sen rahana.’”

Mamma

”Tuttavien 3-vuotias poika tarkkaili isäänsä ja äitiään saunassa. Tokaisi sitten: ’Isillä on pippeli, Jonilla on pippeli, äitillä on...’ Hetken tauon ja ihmettelevän katseen jälkeen jatkoi: ’Äitillä on karva.’”

=)

”Vuorotyöläisenä minulle sattui pitkä viikonloppuvapaa. Totesin, että kun on kolme päivää vapaata, niin äiti voi juoda yhden saunasiiderin. Tyttäreni, tuolloin 3, kertoi seuraavalla viikolla hoidossa: ’Meidän äiti on lomalla, koska se juo viinaa.’ Kyllä oli hoitotädeillä ollut naurussa pitelemistä.”

Lomalainen

Asuimme kerrostalossa, kun poikamme oli pieni. Olin kotiäitinä silloin, ja aamuisin usein saattelimme isän rappuun, josta hän lähti hissillä alas. Kerran päivällä, kun lähdin kaksin lapsen kanssa ulos, hän hississä katsoi minua pitkään ja kysyi: ’Isi??’ Hän oli varmaan noin puolitoistavuotias silloin. Sillä hetkellä vasta ymmärsin, että hän oli luullut isin olevan hississä päivisin.”

Kuukkeli

”Laitoimme 4-vuotiaan poikamme seurakunnan kerhoon, vaikka emme kirkkoon kuulukaan. Kysyin tältä, että mitäs kaikkea siellä tehdään. ’Piirrellään ja leikitään ja välillä täti kertoo satuja Jeesuksesta.’”

Totuus?

”Noin 6-vuotias pikkusiskoni tuli ulkoa syömään hieman myöhässä. Hän tutki keittiössä pannulla olevia paistettuja perunoita ja totesi: ’Näitä en kyllä syö, nämähän ovat aivan ruosteessa.’”

potutus

”Olin ehkä kahdeksan tai seitsemän, kun kuulin äitini sanovan siskolleni: ’Sie oot mun elämän valo.’ Minä sitten puutuin keskusteluun sanoen: ’Oonks mä sitte varalamppu?’”

Valoa pitää olla...

”Neljävuotias tyttöni ei olisi laivalla millään halunnut seisovaan pöytään syömään. Aikamme asiasta keskusteltiin ja vaikka kuinka kerrottiin, mitä kaikkea siellä on, niin lopulta tyttö sanoi, että kun hän haluaisi istua syödessään.”

P.S.

”Siskoni 3 v. tuumasi kipeänä ollessaan äidillemme: ’Miks sä et äiti mua voi parantaa ku sä parannat aina niitä mummojaki.’ Äitimme on siis lähihoitaja.”

Lähihoitajan tyttö

”Olimme menossa saunaan 3-vuotiaan Villen kanssa. ’Oho mummi! Onpas sulla pitkät tissit’ sanoi poika ja ilmekin oli näkemisen arvoinen.”

Miisu

”Jesse 7 v. neuvoi ruokapöydässä pikkuveljeä, jolle ei olisi maistunut ruoka: ’Pure takahampailla, silloin se ei maistu niin pahalta.’”

Fresh