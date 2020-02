Muistatko vielä taikanapin, jolla 80-luvun lapsia opetettiin laskettelemaan? Hiihdonopettaja vakuuttaa: ”Toimii yhä”

Taikanapin kulta-ajoista on kulunut jo yli 30 vuotta. Miten on – toimiikohan se yhä?

Mikko Alatalo, tupsupipo, Pikku Kakkonen ja taikanappi. Jos olet 1980-luvun lapsi, nämä asiat herättävät sinussa luultavasti lämpimiä muistoja.

Ja taikanappi (bong), taikanappi (bong)

joka nappulan polvessa on.

Kun sitä painaa, niin aura kääntyy,

se on nappula korvaamaton.

Alkaako melodia soida päässäsi?

Jos alkaa, verkkokalvoillesi ilmestyy luultavasti myös Mikko Alatalo tupsupipossaan ja toppa-asussaan.

Isolle yleisölle Alatalo on tullut tunnetuksi muusikkona, kansanedustajana ja toimittajana, mutta 1980-luvun alussa syntyneet oppivat tuntemaan hänet ihan toisenlaisten asioiden ansiosta. Tälle sukupolvelle Alatalo on yhtä kuin laskettelunopettaja – riippumatta siitä, harrastiko itse laskettelua vai ei.

Vuonna 1988 Alatalo sai ruutuaikaa Ylellä, kun hän luotsasi Kitty Seppälän kanssa lasketteluohjelmaa nimeltään Mikko Alatalon laskettelukoulu. Sitä esitettiin Pikku Kakkosessa, ja siksi ohjelma tavoitti lähes kaikki kasarin lapset. Opetusmetodeina hyödynnettiin laulua ja leikkiä.

Ja näiltä ajoilta on siis peräisin myös termi taikanappi.

Taikanapin avulla lapsille yritettiin havainnollistaa oikeaoppista painonsiirtoa suksilla käännyttäessä. Eli jos halusi kääntyä vasemmalle, piti painaa oikean polven taikanappia. Jos taas halusi kääntyä oikealle, piti painaa vasemman polven taikanappia. Ja bong – suunta muuttui yhdellä napin painalluksella. Miten helppoa!

Miten taikanappi oikein toimii? Kitty Seppälä opastaa videolla kohdassa 1.45. Mikko Alatalon tyylinäytteen taikanapin toimivuudesta. Taikanappi-klassikkokappaleen kuulet videolta kohdasta 8.45

Toimiiko taikanappi yhä?

Taikanapin kulta-ajoista on kulunut jo yli 30 vuotta. Miten on – toimiikohan se yhä?

Oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen on Tahkon hiihtokoulun laskettelunopettaja Keijo Mäkiä, joka on opettanut laskettelua lähes yhtä kauan kuin Mikko Alatalo on ollut julkisuudessa.

– Kyllä se toimii! Vaikka välineet ja vaatteiden värit ovat muuttuneet, rinteissä, auraamisessa ja käännöksissä periaatteet ovat yhä samat kuin 30 vuotta sitten. Tosin ei taikanappi-sanaa taida kukaan enää käyttää, Mäkiä kertoo.

Mäkiä muistaa taikanapin Pikku Kakkosen laskettelukoulusta, mutta on taikanappimetodia käytetty aikoinaan myös hänen nykyisellä työpaikallaan Tahkolla. Mikko Alatalolla oli Tahkolla Känkkäränkkä-hiihtokoulu, ja tuolloin taikanapista saivat kuulla muutkin kuin lapset.

– Taikanappi avasi aikoinaan oikein hyvin sen, miten auratessa käännytään. Senhän voisi hyvin ottaa käyttöön uudelleen, Mäkiä suunnittelee.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Me Naisissa. Voit lukea sen täältä.

Lue myös:

Muistatko nämä 19 asiaa, joita saimme tehdä lapsena – ja joita nyt paheksutaan?

Kuinka hyvin muistat vuosituhannen isoimpien suomalaisten hittibiisien lyriikat? Vain supertietäjät saavat tästä testistä kaikki oikein

Jeespoks pallinaama! Muistatko nämä 80-luvun suosikkisanonnat, jotka ovat melkein jo kadonneet?

Tuntuuko vanhalta? 20 asiaa, joista on jo 20 vuotta – vaikka sitä on todella vaikea uskoa

9 nostalgista biisiä, joita rakastimme lapsina – vaikka ne ovat käsittämättömän härskejä