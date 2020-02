Pikkulasten vanhemmat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset

Pikkulasten vanhempien tyytyväisyyttä on nyt tutkittu.

Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset aikuiset, paljastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finterveys 2017 -tutkimus. Tutkimustulos ei tue mielikuvaa lapsiperhearjen raskaudesta.

– Lapsen saaminen on iso mullistus, joka tuo paljon iloa, mutta myös kuormittaa. Pikkulapsiarjessa ilonaiheet ovat arjessa olevia pieniä hetkiä, jotka voivat jäädä negatiivisen varjoon, erikoistutkija Annamari Lundqvist sanoo.

Tutkimuksessa havaittiin, että pienten lasten vanhemmat olivat tyytyväisempiä saavutuksiinsa elämässä ja perhe-elämäänsä kuin muut samanikäiset.

– Kun punnitaan sitä, mikä oikeasti elämässä on tärkeää, voidaan havaita, että lapsen saaminen on ollut ison tyytyväisyyden ja ilon lähde, vaikka arki onkin aika rankkaa, Lundqvist pohtii.

Pikkulasten vanhempien elämäntavat olivat terveellisempiä kuin lapsettomien aikuisten. Vanhemmat istuivat ruudun ääressä vähemmän ja käyttivät vähemmän alkoholia.

– Ajattelen, että se johtuu siitä, että vanhemmat haluavat yleensä lapselleen hyvää ja haluavat kantaa vastuun lapsestaan. Siksi runsaasti alkoholia käyttävien osuus on pikkulasten vanhempien keskuudessa pienempi kuin muilla aikuisilla. Toisaalta pikkulapsiarki on niin kiireistä, että harvalla on joka ilta aikaa istuskella kolme tuntia ruudun edessä.

Vähemmän yllättäen tutkimuksessa kävi ilmi, että pikkulasten vanhemmat kärsivät muita enemmän unen puutteesta. Heistä joka kolmas ei kokenut nukkuvansa riittävästi, kun lapsettomista samanikäisistä joka neljäs sanoo samaa.

– On tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Jo raskausaikana on hienoa, jos pystyy varmistamaan, että on joku, joka voi ottaa lapsen hoitoon, että vanhemmat saavat levätä. Jos lähipiiristä ei löydy tukea, niin neuvolan kautta saa apua.

Toisaalta taloudelliset huolet eivät vanhempia valvota: he olivat yhtä tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa ja kokivat toimeentulonsa riittäväksi yhtä usein kuin muut samanikäiset. Erikoistutkija uskoo, että tulosta voivat selittää yhteiskunnan tuet lapsiperheille, päiväkotijärjestelmä ja se, että pienillä lapsilla ei yleensä ole kalliita harrastuksia.

Tutkimuksessa vertailtiin 18–50-vuotiaita suomalaisia, joiden kotona asui vähintään yksi alle 7-vuotias, samanikäisiin aikuisiin, joilla ei ollut lapsia.