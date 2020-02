Kaisa ja Jukka viettivät vaivatonta opiskelijapariskunnan elämää – näin kolme lasta kolmessa vuodessa muutti arjen

Kaisa ja Jukka Paavilaisen huoleton kahdenkeskinen elämä vaihtui nopeasti pikkulapsiarkeen. Se on ollut välillä raskasta, mutta ennen kaikkea merkityksellistä.

Mikkeliläisessä Paavilaisen perheessä syödään vapaapäivänä kymmeneltä toista aamupalaa. Se on ateria, jonka moni pienten lasten vanhempi tunnistaa. Lasten on välillä syötävä aamupala toiseen kertaan, jos aamulla on herätty aikaisin. Tämä on yksi lukuisista asioista, jotka 6-vuotias Vilho, 5-vuotias Oskari ja 3-vuotias Lauri ovat opettaneet vanhemmilleen Kaisa ja Jukka Paavilaiselle.

Arjen muuttuminen ei paria haittaa. Kolme poikaa kolmeen vuoteen on ollut välillä raskaskin rasti, mutta tuonut elämään ennen kaikkea hyvää.

– Vilho herää aina aamulla aikaisin ja tulee kainalooni silitettäväksi. Ei minua silloin harmita silittää, Kaisa Paavilainen kuvailee äitiyden parhaimpia hetkiä.

Kymmenen vuotta sitten Jukka ja Kaisa eivät heränneet aamulla aikaisin. Mikkeliläiset sairaanhoitajaopiskelijat olivat juuri tavanneet ja opiskelijaelämään kuului välillä esimerkiksi kokonaan sohvan pohjalla vietetyt sunnuntait. Elämä oli hauskaa ja vaivatonta, mutta molemmat tiesivät haluavansa lopulta lapsia.

– Meillä on molemmilla kaksi sisarusta ja oli niin luonnollista haluta itsekin lapsia, ettei siitä sen kummemmin keskusteltu. Toivoimme kolmea lasta lyhyellä ikäerolla, Jukka kertoo.

Toive toteutui. Kahdenkeskinen arki vaihtui jatkuvaan touhuun, meteliin ja omakotitalon laittoon. Tyytyväisyys elämään kuitenkin kasvoi.

– Muutos tapahtui pikkuhiljaa, joten siihen ehti tottua, eikä se tuntunut siksi pahalta. Prioriteetit ovat nyt erilaiset, mutta se kuuluu aikuistumiseen, Jukka sanoo.

– Toki välillä miettii, että olisipa ihanaa olla kolme viikkoa hiljaisuudessa, Kaisa nauraa.

– Mutta kun sitten saa olla edes hetken tai pääsee vaikka Kaisan kanssa leffaan, niin se tuntuu erityisen ihanalta, puoliso jatkaa.

Lapset pakottavat noudattamaan säntillisesti elintapoja, jotka tekevät hyvää aikuisellekin. Joka päivä ulkoillaan ja syödään säännöllisesti. Aterioilla muistetaan lautasmalli, eikä ruudun ääreen saa unohtua. Unta on pikkulapsiperheissä usein liian vähän, mutta juuri siksi päivärytmiä ja nukkumista tulee ajateltua.

– Olemme aina priorisoineet unta ja päättäneet, että lapset saavat esimerkiksi tulla viereen, jos sen ansiosta kaikki nukumme enemmän, Kaisa sanoo.

Tärkein lasten antama asia on se, että Paavilaiset tuntevat elämän olevan merkityksellisempää kuin ennen. Oma perhe on korostanut sukujuurien ja perinteiden tärkeyttä, ja joka aamu tietää, minkä eteen elämässä työskennellä.

Silti omiakaan unelmia ei ole tarvinnut unohtaa. Viime aikoina Jukka on ottanut kotona enemmän vastuuta, jotta Kaisa on voinut edetä esimieheksi ja viimeistellä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Hoitovapaat jaettiin.

Aikuisten arkea on auttanut myös kotipaikkakunta, jossa tukiverkot ovat kunnossa, välimatkat töihin ja päiväkotiin lyhyet ja isot omakotitalot tavallisen perheen maksettavissa.

– En tiedä, olisimmeko uskaltaneet tehdä näin monta lasta pääkaupunkiseudulla, Kaisa miettii.Marika Lehto