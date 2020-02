Vähäinen uni vei Jennin voimat – lapsiarjen kuormittavuus kulminoitui hetkeen, jossa vanhemmat heittelivät toisiaan vaipalla

Lapsiarjen kuormittavuus yllätti Jenni ja Yordi Lara-Ochoan. Apua pahimman keskellä toi vanhemmuuden tukiohjelma päiväkodissa.

Nauru raikaa läpi koko talon. Jasmin, 4, ja Julian, 2, kirmaavat peräkkäin huoneesta toiseen.

Vanhemmat Jenni ja Yordi Lara-Ochoa seuraavat lasten touhuja sohvalta. Välillä jommallakummalla lapsella asiaa äidille tai papille, kuten lapset Meksikosta kotoisin olevaa isäänsä kutsuvat.

Sitten taas mennään, vauhtia ja ääntä säästelemättä.

– Näin tapahtuu joka ilta. Väsymys purkautuu riehumisena, eikä se välttämättä pääty kauhean iloisesti, hymähtää Jenni Lara-Ochoa.

Totta. Kohta Jasmin haluaa piirtää, mutta veli Julian on asiasta eri mieltä. Hän käy tökkimässä jalallaan maassa kynän ja vihon kanssa taiteilevaa siskoa. Enää ei kumpaakaan naurata, mutta vanhemmat ehtivät puuttua tilanteeseen, ennen kuin riita pääsee täyteen vauhtiin.

Jasmin ja Julian illan leikeissä isän kanssa.

Nyt tilanne on normaali osa hyvää arkea, mutta vielä pari vuotta sitten uupunut äiti olisi kuormittunut tilanteesta ehkä kyyneliin saakka. Onneksi silloin löytyi apua.

Se oli lasten päiväkodin Valonan vanhemmuuden tukiohjelma Oiva. Vertaistukea, neuvoja ja kuuntelevaa korvaa kaivannut Jenni innostui heti, kun päiväkoti tarjosi mahdollisuutta osallistua siellä kehitettyyn ainutlaatuiseen tukiohjelmaan.

– Tapaamiset olivat aina kahden viikon välein, ja odotin jokaista kertaa yhtä innolla. Saimme puhua rauhassa keskenämme ja perhetyöntekijän kanssa. Teimme tehtäviä, joiden avulla syntyi oivalluksia itsestä ja omasta arjesta. Tällaista mahdollisuutta toivoisin kaikille pieten lasten vanhemmille, Jenni Lara-Ochoa toteaa.

Lapsiarjen kuormittavuus vaikutti myös vanhempien suhteeseen

Kun Jasmin syntyi vuonna 2015, oli lapsiarjen kuormittavuus yllätys molemmille vanhemmille. Pieni vauva nukkui erittäin huonosti. Liian vähät unet veivät etenkin äiti Jennin voimat.

– Olen sairaanhoitajana tottunut tekemään raskasta kolmivuorotyötä. Ajattelin etukäteen, että minua eivät valvomiset haittaa. Toisin kävi. Jo muutaman viikon unettomuuden jälkeen koin, että olen aivan hajalla, Jenni muistelee.

Väsymys iski kyntensä myös vanhempien väliseen suhteeseen. Riitoja syntyi aiempaa helpommin. Kerrankin sellainen alkoi kesken vaipanvaihdon. Syy oli niin pieni, että sitä ei kumpikaan enää edes muista. Se kulminoitui hetkeen, jossa vanhemmat heittelivät toisiaan vaipalla.

– Vaippa oli kyllä puhdas, Yordi tarkentaa nauraen.

Meni vain hetki, kun tilanne jo nauratti molempia. Yksi vanhemmuuden oppeja onkin ollut riitelemisen taito: ymmärrys siitä, että rakkaus ei pääty erimielisyyksiin ja riidat voi aina sopia.

Vanhemmuuden iloja ei pidä unohtaa, muistuttavat Jenni ja Yordi Lara-Ochoa.

Kun Julian pari vuotta myöhemmin syntyi, sama rumba jatkui. Poika nukkui yhtä huonosti kuin siskonsa.

Yordi teki pitkää päivää arkkitehtina ja Jenni suoritti arkea sumuisin silmin. Jasminin vauva-aikaan lähellä oli ollut useampi vanhempi, joilla oli saman ikäisiä lapsia. Se oli iso tuki arjessa. Aina oli joku joka ymmärsi ja osasi ehkä antaa vinkin vaikeaan tilanteeseen.

– Sellaista ei enää ollut, kun Julian syntyi. Olin kahden pienen lapsen kanssa tosi yksin.

Helpotusta päiväkerhosta ja uudesta nukkumisjärjestelystä

Onneksi oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton avoin päiväkerho. Sinne Jenni suuntasi aina, vaikka olisi ollut kuinka väsynyt.

– Lähteminen oli väsymyksen takia joskus tosi rankkaa. Automatkalla saatoin vähän itkeä.

Kerhossa sai kuitenkin jakaa ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, ja omasta kodista oli vain välillä päästävä pois.

Kahdeksankuisena Julian siirrettiin omaan huoneeseen, ja kuin taikaiskusta poika alkoi nukkua. Se helpotti arkea ja jaksamista. Vanhemmat toteavat, että entiseen verrattuna arki on nyt melkeinpä juhlaa, vaikka haasteitakin on. Vanhemmat kaipaavat erityisesti yhteisiä, rauhallisia keskusteluhetkiä.

– Yordilla on mahtava uusi työ arkkitehtina ja hän on aina tosi innoissaan, kun tulee töistä. Minulle taas uutta ovat yhteisöpedagogin opinnot. Kun päivän jälkeen näemme, haluaisimme kovasti kertoa toisillemme päivän tapahtumista.

Se toteutuu vain harvoin, sillä lapset haluavat tarhapäivän jälkeen vanhempiensa jakamattoman huomion. Heillä on ollut kivaa, mutta myös ikävä.

– Me Yordin kanssa siirrämme keskustelut myöhempään, mutta kun lapset menevät nukkumaan, olemme liian väsyneitä tai toinen on jo nukkumassa. Kaipaamme sitä, että voisimme jakaa niitä hienoja ja inspiroivia ajatuksia, joita päivän aikana on kertynyt. Nyt olemme ratkaisseet asian keskustelemalla välillä päivän aikana tekstiviesteillä.

Nyt helpottaa, kun Juliankin on jo kaksi, mutta lapsiperhearjen kuormittavuus tuli alkuun yllätyksenä.

”Hyvinvoiva vanhempi on parasta, mitä lapsilleen voi antaa”

Riittämättömyyden tunne iskee ajoittain. Yordi toteaa, että tärkeintä olisi tasapaino elämän eri osa-alueiden kesken.

– Sitä on välillä vaikea ylläpitää. Jokainen päivä on sellaista pientä tasapainottelua.

Jenni muistelee, miten väsyneenä huono omatunto kulki hiljaa rinnalla koko ajan, ilman mitään erityistä syytä. Oma riittämättömyys kaiversi silloin, kun oli lasten kanssa, ja silloin, kun oli poissa heidän luotaan.

– Nyt ymmärrän, että hyvinvoiva vanhempi on parasta, mitä lapsilleen voi antaa.

Siksi olisi tärkeää, että vanhemmuutta tuettaisiin nykyistä enemmän. Jenni ja Yordi peräänkuuluttavat matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa, joka olisi suunnattu kaikille vanhemmille, ilman erilaisia uupunut äiti, huono isä tai mitään muitakaan stigmoja. Sellaista oli heille apua tuonut Oiva.

Haasteiden rinnalla kulkevat käsi kädessä vanhemmuuden ilot. Lasten kasvaessa niitä riittää yhä enemmän.

– Lasten kanssa voi hassutella vapaasti. Koen sairaanhoitajana olevani ehkä vähän jäykkä, mutta lasten kanssa pääsen siitä roolista irti. Lasten nälkä kaikkeen uuteen ja vapaus ilmaista itseään on opettavaista ja palkitsevaa.

Samoilla linjoilla on Yordi.

– Vaikka olen ennen kaikkea isä, minun on helppo olla se hassu kaveri, jonka kanssa soitetaan kitaraa ja rumpuja ja tehdään yhdessä taidetta.