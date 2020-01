Lapsi lyö ja kiukkuaa – milloin se on normaalia? Neljä tärkeää ohjetta vanhemmalle

Uutuuskirja haluaa ymmärtää väkivaltaisesti käyttäytyvää lasta.

Hirviölapsi. Huonosti kasvatettu, ilkeä kersa. Tuosta lapsesta ei tule kyllä ikinä mitään.

Näin helposti ajattelee, kun marketin lattialla kiemurtelee raivokkaasti sähisevä ja joka suuntaan potkiva lapsi. Tai koko koululuokka saattaa alkaa vältellä sitä lasta, jonka käämit palavat pienemmästäkin ja joka saman tien mojauttaa napakasti nyrkillä raivonsa kohdetta. On vaikea myöskään ymmärtää, miksi päiväkodin naulakolla eräs lapsista puree toistuvasti vieressä pukeutuvaa, kaikin puolin suloisesti käyttäytyvää toista lasta.

Aikuista ja vanhempaa lapsen aggressiivinen käytös usein hämmentää, turhauttaa ja ärsyttää. Miten väkivaltaisesti käyttäytyvään lapseen pitäisi suhtautua ja miten ongelmakäytökseen voi vaikuttaa kasvattajana? Aiheeseen pureudutaan uutuuskirjassa Kuinka kiukku kesytetään? Lapsen aggressiokasvatus (PS-Kustannus 2020).

Tunnetaitojen kehitys voi olla myöhässä

Jokaisella lapsella ja aikuisella on aggressio voimavarana. Aggressio ei ole ainoastaan huono asia, sillä se myös puskee ihmistä eteenpäin tavoittelemaan asioita, jotka voivat vaatia ponnistelua.

Pienellä lapsella ilmenee aggressiivista käytöstä usein, eikä siitä yleensä tarvitse huolestua. Mutta jos lapsen aggressiivinen käytös alkaa kuormittaa tämän ympärillä eläviä ihmisiä ja kuluttaa perheen voimavaroja kohtuuttomasti, on syytä etsiä ratkaisuja tilanteeseen.

Vielä alakouluikäinenkin lapsi saattaa herkästi alkaa nujakoida ristiriitatilanteessa kaverinsa kanssa, ja se voi olla ihan normaalia. Kyseisen lapsen kohdalla sosiaalisten tai tunnetaitojen kehitys voi kuitenkin olla myös viiveistä.

Vielä alakouluikäinenkin lapsi saattaa herkästi lyödä ristiriitatilanteessa kaverinsa kanssa.

– Lapset eivät ole koneita. Lastenpsykiatrisesta näkökulmasta meistä jokainen on yksilöllinen, ja aggressio on yksi piirre, joka liittyy tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitykseen, sanoo lääketieteen tohtori ja lastenpsykiatri Riikka Riihonen, joka on toinen kirjan kirjoittajista.

Kulttuurissamme pidetään lasta poikkeavasti kehittyneenä, jos hänellä on vaikeuksia oppia liikkumaan tai puhumaan. Emme kuitenkaan ajattele tunnesäätelytaitojen olevan osa-alue, joka voi olla viiveisesti kehittynyt. Kyse on lapsen erityispiirteistä samalla tavoin kuin muissakin kehitysviiveissä.

– Aikuiset eivät hoksaa, että aggressio on lapsella selviytymiskeino. Lapsi ei ole tahallaan aggressiivinen. Niin sanottua tunnekylmää aggressiivisuutta on vähän, Riihonen kertoo.

Kehityksen edetessä lapsi yleensä saavuttaa ikätoverinsa tunnesäätelytaidoissa – aivan samoin kuin lapsi, joka oppii pyöräilemään hieman muita myöhemmin.

Apua kannattaa hakea

Siinä vaiheessa, jos kouluikäinen lapsi turvautuu vielä säännönmukaisesti väkivaltaan, apua pitää hakea. Lapsen täytyy oppia kehittämään rakentavampia tapoja tulla toimeen aggressionsa kanssa.

Aggressiivinen käytös ei ole sairaus vaan oire jostakin. Se on lapsen vaikeuksien kulminaatiopiste, joka liittyy usein henkiseen pahoinvointiin ja keinottomuuteen.

Lapsi tarvitsee apua tunteittensa sanoittamiseen.

Kun jokin tilanne purkautuu aggressiivisesti, lapsi tarvitsee aikuisia, jotka ymmärtävät, että hänen on vaikeaa tai jopa mahdotonta toimia sillä hetkellä muulla tavalla. Lapsi ei yksinkertaisesti osaa tai kykene ja tekee parhaansa jo nyt.

Avainasia on vahvistaa lapsen myönteistä käytöstä. Häntä voidaan tukea ja auttaa, mutta hän ei muutu toisenlaiseksi ihmiseksi. Lapsi tarvitsee myös apua tunteittensa sanoittamiseen.

Ankaruus ei ratkaise

Usein ajatellaan, että väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi tarvitsee tavallista ankarampaa kuria ja kunnon rangaistuksia, jotta oppisi tavoille.

Aggressiivisesti käyttäytyvään lapseen liittyy usein häpeää vanhemman taholta.

Kirjassa kuitenkin painotetaan, että toivotun käytöksen myönteinen vahvistaminen on tehokkain tapa saada aikaan muutos lapsen käytöksessä. Lapsen kehuminen arjessa vankistaa lisäksi itsetuntoa, mikä auttaa lasta ponnistelemaan silloinkin, kun jokin asia ei ota sujuakseen.

– On harhaluuloa, että ankara kuri voi poistaa aggressiivisen käytöksen, Riihonen sanoo.

Positiivinen, aito palaute auttaa lasta muovaamaan oikeanlaisia käytösmalleja vaikeisiinkin tilanteisiin. Positiivista käytöstä kannattaa myös tukea palkinnoilla.

Tärkeää on selvittää, mitkä tilanteet aiheuttavat aggressiivista käytöstä. Jos lapsi aina mukiloi naulakoilla muita, voikin olla, että häntä kuormittavat pukeutumistilanteessa liian lähellä olevat muut lapset.

Olenko huono vanhempi?

Aggressiivisesti käyttäytyvään lapseen liittyy usein häpeää. Moni vanhempi tuntee huonommuutta vanhemmuudestaan ja kasvatuskyvyistään.

– Riippumatta lapsen oireista voi olla hyvä vanhempi. Aina vanhemman kova yrittäminenkään ei vain yksin riitä lapsen oireen poistamiseen, rauhoittelee Riihonen.

Avain lapsen ja perheen parempaan tulevaisuuteen on katsoa sopivasti peiliin – ei liikaa palvoen eikä liikaa tuomiten – ja selvittää sekä itseä että lasta koskevat ongelmat ja vahvuudet.

Kun lapsi raivoaa marketin lattialla ja on yhden ainoan suklaapatukan takia valmis raatelemaan kauppaseuralaisensa likipitäen hengiltä, ei aikuisen tilanteessa auta muu kuin säilyttää ainakin näennäisesti mielenmalttinsa ja hoitaa tilanne tyynesti loppuun. Näissä tilanteissa lapsi ottaa aikuisesta mallia siitä, miten kannattaa toimia, kun harmittaa.

Jokaisessa lapsessa on hyvää, ja sen näkeminen auttaa kasvattamaan lisää hyvää.

– Aggressiivisesti käyttäytyvät lapset, joita työssäni kohtaan, ovat usein samalla myös tavattoman sisukkaita ja täynnä elinvoimaa. Ne ovat ominaisuuksia, jotka varmasti myös auttavat elämässä, Riihonen sanoo.

Lainaukset ovat kirjasta Kuinka kiukku kesytetään? Lapsen aggressiokasvatus (PS-Kustannus 2020). Kirjoittajat Riikka Riihonen ja Minna Koskinen, kuvitus Mira Piitulainen.