IS:n joulutarinakisa: Leijonatarina vei voiton — lue 6—8-vuotiaiden voittajakirjoitukset!

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli taas satoja tarinoita. Aiheena oli Eläinten joulu. Tässä A-sarjan eli 6–8-vuotiaiden voittajakirjoitukset.

A-sarjan voittajat (6–8-vuotiaat):

I sija: Eeli Näivä, 7, Luumäki: Joulu Afrikassa. (Palkinto: 200 euroa)

II sija: Sofi Vuoristo, 8, Helsinki (Timo Parvela: Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä, Tammi)

III sija (jaettu): Aada Taponen, 8, Joensuu (Paula Noronen: Supermarsu ja roskaavat ryökäleet, Tammi)

III sija: Terra Paatola, 7, Tampere (Paula Noronen: Supermarsu ja roskaavat ryökäleet, Tammi)

Joulu Afrikassa

Olipa kerran leijona, papukaija ja kirahvi. Ne asuivat kaikki savannilla. Ne olivat naapureita. Leijonan koti oli rakennettu savannin puista. Se koti oli pikkuisen sotkuinen, koska sitä ei ollut siivottu vuoteen.

Papukaijan puhdas ja siisti koti oli ihan leijonan kodin vieressä. Se oli ihan tasainen heinistä tehty koti. Papukaijan kotona ei ollut yhtään joulukoristeita. Kirahvilla oli siisti koti ja siellä oli joulukoristeet.

Joulu oli jo tulossa. Eläimet odottivat ihanaa ja koristeltua joulua. Leijonalla ja papukaijalla oli tosi kiire, koska ne eivät olleet tehneet vielä mitään. Leijona ja papukaija vain haaveilivat lumisesta joulusta. Niiden piti matkustaa Suomeen asti lentokoneella. Siellä ne näki, kun taivaalta satoi valkeaa lunta. Yhtäkkiä kummankin päähän tuli iso kasa lunta. Ne katsoivat ylöspäin ja näkivät puussa variksen, joka käkätti. Varis meni omaan pesäkoloonsa sohvan alle piiloon.

Leijona ja papukaija pakkasivat päästään kaikki lumet reppuihin. Reput tuli täyteen. Sitten ne lähti takaisin kotiin Afrikkaan. Ne menivät innoissaan kirahvin luo näyttämään lunta, mutta repuissa olikin pelkkää vettä. Leijonalla ja papukaijalla alkoi tosi paha mieli. Ne meni kumpikin omaan kotiinsa.

Kotiovella leijona huomasi ihan siistin kodin. Siellä oli koristeita ja joulukuusi valmiina. Papukaija näki omassa pesäkolossaan koristeet ja joulukuusen. Ne tulivat iloisiksi ja menivät kysymään kirahvilta, kukakohan meidän kodissa on käynyt. Kirahvi sanoi, että se oli siivonnut ja koristellut leijonan ja papukaijan kodit.

Kun joulukalenterista avattiin 24. luukku, viettivät kaikki kolme ystävää yhdessä joulua. Niillä oli hyvä joulumieli, vaikkei ollutkaan lunta. Niillä oli ystävyyden mieli.

Eeli Näivä, 7, Luumäki

Tittamari Marttisen perustelut: Sujuvasti ja hauskasti kerrottu tarina ystävyyden joulusta. Savannilta leijona ja papukaija lähtevät pohjoiseen katsomaan lunta. Ne haluavat tuoda sitä kirahville lahjaksi, mutta lumi sulaakin reppuun! Nokkela tarina on täynnä tunteita ja se päättyy hyvään joulumieleen. Kaikilla eläimillä on siistit kodit, ja savannilla luodaan ystävyyttä vaalivia jouluperinteitä!

Tarpeeksi monta lahjaa

Varhaisena aamuna jääkarhu Neim heräsi lempijuhlaansa eli jouluun. Hän kävi syömässä ensin aamupalan.

Sen jälkeen Neim lähti katsomaan joulukuusta. Siellä odottivat hänen kuusi sisarustaan, jotka olivat jo avaamassa pakettejaan. Oli pieniä lahjoja, suuria lahjoja ja keskikokoisia lahjoja, mutta Neimin lahjaa ei vaan millään löytynyt. Sisarukset sanoivat yhteen ääneen: ”Mennään etsimään Neimin lahja”.

Päivällä sisarukset ja Neim lähtivät etsimään lahjoja. Vähän matkan päässä Neim huomasi lumikinoksen, jonka päällä oli suuri lahja. Se oli hienossa lahjapaperissa.

Sisarukset mutisivat: ”Tuo ei voi olla Neimin lahja”. Samaan aikaan Neim huudahti: ”Täällä on minun lahjani!” Sen jälkeen kaikki lähtivät jatkamaan matkaa. Muut pysyivät hädin tuskin Neimin perässä, kun Neim oli niin innoissaan.

Parin kilometrin päässä oli toinen lahjapaketti, jonka Neim oli huomannut jo aikoja sitten. Nyt sisaruksetkin käsittivät, minkä takia Neim melkein juoksi.

Jäälautalla kellui suuren suuri lahjapaketti. Neim antoi ensimmäisen lahjapaketin Lolille, joka oli siskoista nopein ja pysyi Neimin kannoilla parhaiten.

Neim pomppelehti jäälauttojen päällä, kunnes pääsi sille lautalle, jolla suuri lahjapaketti oli. Sen jälkeen Neim lähti pomppimaan takaisin tielle. Kun Neim oli päässyt tielle, he jatkoivat matkaa.

Vähän matkan päässä näkyi pienen pieni lahja, jota Neim ei ollut erottaa lumesta. Lahjapaperi oli nimittäin vitivalkoinen. Kun jääkarhut olivat tarpeeksi lähellä, Neim otti paketin käteen. Se oli yllättävän painava.

Sen jälkeen Neim ja sisarukset jatkoivat matkaa. Kauempana hohti sininen paketti, jonka Neim huomasi vasta lähempänä. Neim juoksi sinistä pakettia kohti. Lahjapaketti näytti kevyeltä.

Kun Neim oli paketin luona, hän sanoi sisaruksilleen: ”Palataan takaisin kotiin. Minulla on jo tarpeeksi lahjoja. En halua, että huoneeni on liian täynnä tavaroita.”

Takaisintulomatkalla edessä näkyi joku, jonka päässä oli punainen tonttulakki. Kun he olivat vähän lähempänä, heille selvisi, että se oli äitijääkarhu pyytämässä heitä syömään.

Kun koko perhe oli pöydässä, jääkarhuisä kysyi: ”Minkälainen retki teillä oli?” Jääkarhuista hitain, Popi, sanoi hiljaisella äänellä: ”Väsyttävä”, mutta se ei kuulunut, kun muut sisarukset huusivat yhteen ääneen: ”Kiva, mutta väsyttävä!”

Sisaruksista nuorin eli Leila sanoi: ”En meinannut pysyä perässä. Muut juoksivat niin kovaa.”

Illalla kun Neim oli menossa nukkumaan, ikkunalaudalla oli kirje, jossa luki ”Neimille”. Kirjeessä luki: ”Pahoittelut Neim! Lahjat tippuivat reestä, koska joulumuori halusi mennä nopeampaa, mutta myös möykkyisempää reittiä. Terveisin, Joulupukki.”

Neim sanoi hiljaisella äänellä, vaikka ei tiennyt kuuliko Joulupukki: ”Ei haittaa, Joulupukki. Tämä joulu oli minusta kaikkein parhain.”

Sofi Vuoristo, 8, Helsinki

Tittamari Marttisen perustelut: Jääkarhunpentujen iloinen jouluretki on täynnä leikkisää yhdessäoloa ja jännittävää pakettien etsimistä. Joulupukin tervehdys on hauska: möykkyinen reitti oli muorin toive! Tarinassa tärkeää on jääkarhujen temmellys kinoksissa ja jäälautoilla sekä tietysti yhteinen joulunvietto.

Etanan joulu

Etana hymyili leveästi ja tuli ulos kuorestaan.

”Jee! On joulu!” se sanoi.

Sitten se näki edessään suuren jouluomenan ja lämpimän kylpyammeen. Se halusi mennä kylpyyn ja syödä omenaa, mutta ihan ensin se joi kaljaa.

Sitten se kiipeili pitkin seiniä. Ja sen jälkeen se meni kylpyyn ja syömään isoa omenaa. Se meni omenan päälle. Ja söi sen kokonaan. Se näytti sen jälkeen tosi iloiselta, mutta sillä oli jano. Sitten se meni taas juomaan kaljaa. Sen jälkeen se meni kuoreensa ja nukahti.

Etana tuumasi:

”Se oli paras joulu.”

Loppu.

Terra Paatola, 7, Tampere

Tittamari Marttisen perustelut: Etana on omaperäinen joulunviettäjä. Lystikäs tarina on kerrottu ytimekkäästi ja se innostaa miettimään, miten muutkin ihan pikkuiset olennot iloitsevat joulusta, jokainen omalla tavallaan.

Jäniksen joulupuuro

Olipa kerran jänis, joka oli juuri keittämässä joulupuuroa. Hän huomasi, että huomenna oli jo joulu.

Silloin hänelle tuli kiire saada joulupuuro valmiiksi. Jäniksellä ei olisi kiire, jos hän ei haluaisi tehdä suurinta jouluyllätystä ikinä.

Jänis oli nimittäin ajatellut tehdä ystävillensä: Lilikissalle, Rekkukoiralle, Neitilinnulle, Herramarsulle ja Rouvamarsulle, Heikkihirvelle ja Mattimajavalle joulupuuroa jouluyllätykseksi. Jänis laittoi sekaan yhden mantelin.

Jänis iloitsi:

– Joulupuuro on valmis. Jippii!

Nyt jänis voisi mennä hyvällä mielellä nukkumaan ja miettiä, että huomenna on joulu.

Seuraava päivänä jänis heräsi ja meni heti pakkaamaan joulupuuroa isoon kassiin. Jänis lähti suurelle joulukuuselle, jossa kaikki jäniksen kaverit odottivat häntä. Neitilintu kysyi jänikseltä, mitä tuossa kassissa on.

– Siellä on minun jouluyllätykseni joka paljastuu nyt.

Kaikki miettivät: Mikä se oli?

Jänis otti hitaasti kassistaan pois ison kattilan, jossa oli joulupuuroa. Kaikki alkoivat maistella joulupuuroa, joka oli kaikkien mielestä hyvää!

Yhtä-äkkiä kuului joulukoiran ääni: Hau hau hau!! Onko täällä kilttejä eläimiä?!

Kaikki vastasivat: On!!

Joulukoira antoi paljon lahjoja. Yhtä-äkkiä Rouvamarsu sanoi:

– Minä sain mantelin!

–Hienoa! Rekkukoira sanoi.

–Hyvää joulua, joulukoira! Nähdään ensi vuonna! Kaikki huudahtivat.

Loppu.

Aada Taponen, 8, Joensuu

Tittamari Marttisen perustelut: Iloinen tarina jäniksestä, joka yllättää ystävänsä makoisalla joulupuurolla. Joulun mukavat hetket on kerrottu vauhdikkaasti. Erityisen hauskaa on, että tarinassa on myös lahjoja jakava joulukoira.