Olisiko sinusta opettajaksi? Tarkista 10 kohdan listalta, onko sinulla työssä vaadittavia ominaisuuksia

Oletko koskaan harkinnut opettajan ammattia? Listan avulla voit peilata, olisiko sinusta siihen.

Moni haaveilee jossain vaiheessa elämäänsä opettajan ammatista – tai ainakin leikittelee ajatuksella. Opettajan ammatissa tuntuu päällisin puolin olevan monia houkuttelevia puolia, kuten pitkä kesäloma ja tietysti mahdollisuus tehdä tärkeää, yhteiskuntaa kehittävää työtä.

Toisaalta opettajan työ on rankkaa. Etenkin peruskoulun opettajat ovat avautuneet siitä, kuinka riittämättömyys, pelko ja kiire ovat jatkuvasti läsnä heidän työssään. Me Naisten lukijat ovat myös äänestäneet opettajan työn Suomen toiseksi vaikeimmaksi ammatiksi.

Millaiselle ihmiselle opettajan työ sitten sopii? Tiedustelimme asiaa hiljattain kyselyssä, jossa lukijat saivat kertoa oman alansa vaatimuksista. Listasimme jo aiemmin ominaisuudet, joiden perusteella voit selvittää, olisiko sinusta lähihoitajaksi.

Kyselyyn vastasi myös joukko opettajia. Kokosimme heidän vastaustensa pohjalta listan, jonka avulla voit pohtia, olisiko sinusta opettajaksi.

Sinusta voi olla opettajaksi, jos...

1. Olet järjestelmällinen. Opettajalta vaaditaan järjestelmällisyyttä ja hyvää organisointikykyä, todettiin useissa opettajien vastauksissa.

2. Sinulla on hyvät sosiaaliset taidot. Opettaja esiintyy työkseen, keskustelee ja puhuu jatkuvasti oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan. ”Ei tarvitse olla sosiaalinen tai sirkuspelle, mutta jollain tasolla toisten ongelmien täytyy koskettaa.”

3. Otat luontaisesti ohjat käsiisi. Opettajalta vaaditaan ryhmänhallintataitoja. Monikymmenpäisen oppilasjoukon kaitseminen ei ole aina helppoa.

4. Olet luova. Työssä on usein improvisoitava ja keksittävä, miten tylsistyneet tai levottomat oppilaat saisi kiinnostumaan opetettavasta asiasta. Heidän innostamisensa vaatii älyä ja rutkasti luovuutta. ”Pitää osata heittäytyä”, toteaa eräs kyselyyn vastannut opettaja.

5. Olet vastuullinen. Opettaja on koulupäivien ajan vastuussa oppilaistaan. Hänen on oltava huolellinen, tarkka ja tarvittaessa jämäkkä, jottei vaaratilanteita synny.

6. Olet kärsivällinen. ”Opetan 16–50-vuotiaita. Nuoremmat eivät osaa asettua aloilleen, kuunnella tai keskittyä. Toistoa, toistoa, toistoa. Vanhemmat taas eivät näe, ymmärrä tai löydä asian ydintä. Taas toistoa. Työ vaatii lehmän hermoja ja graniitin lujuutta”, kirjoittaa kyselyyn vastannut opettaja.

7. Olet joustava. Opettajan työssä on harvoin kahta samanlaista päivää. Uusia tilanteita voi tulla vastaan yllättäen ja nopeasti. Alati muuttuvat tilanteet vaativat mukautumiskykyä, sillä asiat sujuvat vain harvoin juuri siten kuin niiden kuvitteli sujuvan. ”Perfektionisti palaa varmasti loppuun.”

8. Siedät painetta ja kiirettä. Opettajilla tuntuu olevan jatkuva kiire. Opettajat kertovat, että työssä on oltava valppaana joka sekunti tuntien ajan ilman oikeita taukoja. ”Sitä vain menee tukka putkella oppitunnista toiseen, palaveriin, valvomaan välitunteja, tekemään raportteja, tekemään viime hetken suunnitelmia opetukseen, kun yllättäen tuleekin jokin muu ohjelma, monistamista, rehtorin puhuttelussa oloa, kun taas joku vanhempi on ymmärtänyt hyvää tarkoittavan Wilma-viestini loukkaavaksi ja tehnyt valituksen rehtorille.”

9. Siedät stressiä. Opettajien mukaan etenkin monissa peruskouluissa mennään äärirajoilla. Työn kiire ja paineet luovat stressiä, joten rauhaa rakastavan ja kevyestä työstä nauttivan voi olla syytä hankkiutua jonkin toisen ammatin pariin.

10. Olet empaattinen. Opettajan on oltava ymmärtäväinen ja empaattinen. Kaikki oppilaat eivät opi samaan tahtiin, ja opettajan on osattava kannustaa kaikkia. Positiivisuudesta on hyötyä, samoin siitä, että haluaa aidosti kuunnella oppilaita. ”Parasta on se, että saa sytyttää oppilaassa uuden oppimisen tai löytämisen ilon. Ja se, kun oppilas kokee tulleensa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.”

