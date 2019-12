Pikkutytön vilpitön kohteliaisuus meni pahemman kerran pieleen – iäkäs rouva sai karun toivotuksen

Ilta-Sanomien lukijat jakavat jälleen lasten hauskimmat sutkautukset.

”2-vuotias tyttäremme oli isänsä kanssa suihkussa. Isä peseytyi, ja tyttö katseli pitkään ammeesta isänsä etumusta. Kohta tokaisi isälle: ’Hyi, mikä pylly sinulla on.’”

Maailmassa monta on ih...

”Kaksivuotias veljentyttö on tomera kodin hengetär. Keitti leikisti puuroa ja minä leikisti söin. Siihen tyttö: ’Ei vielä! Se on kuumaa!’”

Bobby

”Nuorin lapsenlapseni (nyt noin 4-vuotias tyttö) oli viime vappuna kaupassa äitinsä kanssa. Näkivät vanhemman naisen, ja tyttöni sanoi lapselleen, että toivota hyvää vappua naiselle. Tyttö meni naisen luo ja sanoi iloisesti: ’Hyvää loppua.’ Onneksi huumorilla vanha nainen otti toivotuksen.”

Mummi

”Naapuriin oli syntynyt kissanpentuja, joita 4-vuotias Emmi kävi katsomassa. Kotiin tultuaan Emmi selvitti: ’Viisi niitä oli. Kaksi oli poikasia ja kolme tyttösiä.’”

Emmi nyt 20v.

”Eräänä iltapäivänä noin kymmenen vuotta sitten olin koiraani ulkoiluttamassa, kun ehkä juuri ensimmäisellä luokalla oleva pikkutyttö tuli kysymään, saako koiraa silittää. Annoin luvan, ja tyttö kysyi seuraavaksi: ’Jääkö sun koiran pyllykarvoihin kakka kiinni?’ Totesin, että ei ole ollut sellaista ongelmaa. Tähän tyttö totesi: ’Noh, meidän koiralla jää...’ ja jatkoi tämän jälkeen matkaansa.”

Ei koiraa karvoihin...

”Muutama vuosi sitten silloin noin 7-vuotiaat kaksospoikani olivat kotona, kun oli koululoma. Itse teen aika usein kotona etätyötä, niin kuin silloinkin. Sinä aamuna pojat olivat tavallista meluisampia ja nahistelivat taukoamatta. Se häiritsi keskittymistäni, joten jouduin heitä kieltämään muutamankin kerran. Sitten tuli hiljaista, ja jonkun ajan kuluttua he ilmaantuivat työpöytäni eteen. ’Saadaanko äiti pussi voileipiä ja limua’ toinen kysyi. Ihmettelin: ’Onko teillä nyt jo taas nälkä, vastahan aamiaista syötiin vähän aikaa sitten?’ Siihen toinen: ’Me tarvitaan evästä, kun aiotaan mennä hiekkakuopalle koko päiväksi.’ (Vanha hiekkakuoppa on poikien leikkipaikkana talomme lähellä.) Toinen lisäsi: ’Meidän on mentävä sinne, jotta saadaan rauhassa tapella!’”

eväitä

”Ville 4 v. kuuli televisiomainoksessa pikkutytön sanovan: ’Meidän äiti laittaa teidän äitien ruoat’ ja huusi itse seuraavana päivänä kaupassa: ’Meidän isä syö kaikki teidän äitien ruoat.’ Äitiä huvitti, mutta isää hiukan nolotti.”

Kyllä huvitti

”Kun tyttäreni oli noin 5- tai 6-vuotias, olin kesäisin työssä hautausmaalla. Kerran tytär oli äitinsä kanssa kulkenut raitiovaunulla hautausmaan ohi, ja tyttö todennut haikeana: ’Siellä se isi parka on hautausmaalla ihan yksin (= ilman tytärtään).’ Kanssamatkustajat varmaankin ajattelivat, että voi tuota isätöntä pikkutyttöä!”

Vieläkin elossa

”Mummi antoi 5-vuotiaalle Nikelle mehua. Nikke kaatoi loput mehut pois, johon mummi sanoi: ’Ei saa kaataa hukkaan mehua!’ Nikke: ’Mä kaadoinki viemäriin.’”

Mehukatti

”Istuin isomummoni sylissä ja totesin, että onpa mummulla ruttuinen naama. Olin silloin ehkä 3- tai 4-vuotias. Isomummoni on yhä elossa ja muistelemme sanomisiani huvittuneena vieläkin.”

Mummun tyttö

”Kolmivuotiaan tyttärenpoikani mielestä heinäpaalit pellolla valkoisissa muovisäkeissään ovatkin vaahtokarkkeja. Kun niitä oli jonossa, hän huudahti: ’Pappa kato! Vaahtokalkkien päiväkoti!’”

Paavo-pappa

Osallistu!

Onko sinun lapsesi tai tuttu lapsi sutkauttanut jotain hauskaa? Ilmianna se alla kommenteissa! Muistathan kertoa myös lapsen iän.