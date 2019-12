Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Aino-Maria Ojamon, 9, tarina.

Olipa kerran possu nimeltä Pinja. Hän asui maatilalla. Hänellä oli monta kaveria. Hänen parhaat kaverit olivat pikkulintu maatilan puusta nimeltä Tirppa, pupu viereisestä metsästä nimeltä Pupsi, orava nimeltä Ossi ja maatilan koira nimeltä Tessu sekä maatilan kissa nimeltä Ninni.

Pinja possu vietti enimmäkseen aikaansa sikalassa ja ulkona. Eräänä päivänä Pinja ja hänen ystävänsä leikkivät pihalla hippaa kauan aikaa kunnes heidän piti lähteä kotiin.

Pinja oli huomannut, että hänen äitinsä salaili häneltä jotain, mutta hän ei tiennyt mitä. Hänen äitinsä ja isänsä aloittivat keskustelun:

– Meillä on sinulle huon...

– Kerro, kerro! Pinja vastasi.

– No siis kuulin yhtenä iltana kun isäntä sanoi, että sinusta... empi äiti.

– Mitä minusta?, Pinja intti.

– ..te-te-tehtäisiin joulu-..., Pinjan äiti jatkoi takellellen.

– Kinkkuako!?, Pinja huudahti.

– N-niin, Pinjan äiti sanoi. Pinja purskahti itkuun. Äiti lohdutti häntä ja kertoi suunnitelmistaan.

– Meidän pitää paeta, Pinjan äiti lohdutteli.

– Minne me menisimme?, Pinja-possu nyyhkytti.

– En vielä tiedä, hänen äitinsä vastasi, mutta et saa kertoa tästä kenellekään muulle kuin parhaille ystävillesi.

– Selvä, Pinja sanoi ja lähti ulos kertomaan asiasta pikkulintu Tirpalle, pupu Pupsille, Ossi oravalle, Tessu koiralle ja Ninni kissalle. Sen jälkeen hän oli niin väsynyt, että hänen oli pakko mennä nukkumaan.

Seuraavana aamuna Pinja possun äiti, isä ja parhaat ystävät herättivät hänet aikaisin, ja kertoivat, että he lähtevät pakoon. He aikoivat lähteä joulupukin luo! He ottivat paljon evästä ja lähtivät matkaan.

He kävelivät ja kävelivät ja kävelivät ja kävelivät kunnes oli kulunut jo melkein kokonainen päivä. Pinja eikä Ossi jaksanut enää kävellä.

– Äiti en jaksa enää kävellä, Pinja sanoi hengästyneenä.

– En minäkään, Ossi orava sanoi.

– Ei hätää, me pysähdymme kohta!, äiti sanoi.

– Mikä tuo on?, Pinja huudahti!

– Se se se... sehän on joulupukki ja hänen rekensä! Pinjan äiti sanoi.

– Nyt pitää viuhtoa, että he huomaavat meidät! Pinjan isä sanoi.

He heiluttelivat tassujaan ja sorkkiaan niin kauan kunnes joulupukki huomasi heidät, sillä hän oli ajellut ees taas taivaalla lahjoja jakaen, kun ei ollut huomannut heitä ollenkaan.

– Heippa, joulupukki sanoi.

– Hei! Haluaisimme Korvatunturille, Pinja possun äiti sanoi.

– Totta kai pääsette. Astukaa vain kyytiin! Joulupukki sanoi.

Siitä päivästä lähtien Pinja on ollut joulupukin ykköspossu.

Loppu hyvin kaikki hyvin.Aino-Maria Ojamo, 9, Valkeakoski