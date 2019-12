Pienen vauvan äidin välit perheen isoäitiin räjähtivät rikki jouluaattona – keittiössä odotti ikävä yllätys, mutta lopullinen niitti oli vasta tulossa

Vauva saa anopin sulkeutumaan

– Meillä on kahdeksankuinen vauva, jonka isoäiti on hurahtanut pikkuiseen todella voimakkaasti. Tunnen itseni nipoksi, kun minua on alkanut häiritä mummon ja lapsen tapa olla yhdessä. Mummo vaatii tapaamista vähintään kerran viikossa. Hän pitelee vauvaa rintaansa vasten ja ”sulkeutuu” seurasta. Kuiskailee, että ”mummo rakastaa, mummon rakkain”, ja jos vauva inahtaa tai yrittää vääntää itseään pois sylistä, lähtee mummo nopeasti kauaksi minusta ja miehestä, ettemme ota vauvaa. Mummo on mukava ihminen luonteeltaan, mutta esimerkiksi minua ei noteeraa millään tavalla, kun olen paikalla, vaan hän ärsyyntyy selvästi läsnäolostani.