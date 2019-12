Joulutarinakalenterin luukku 16: Rasse-suden ja Anneli-siilin joulu

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Eemil Vainion, 10, tarina.

On joulukuu. Eläimet valmistautuvat jouluun. On kylmä ja kolea päivä. Mutta eräs susi on silti ulkona, Rasse, joka on ystävällinen. Hänen kaverinsa on Anneli, joka on siili.

Rasse on matkalla Annelille.

– Hei! Rasse sanoo Anneli.

– Hei! vastaa Rasse.

– Tule sisälle, sanoo Anneli.

– Hei Anneli, näin matkalla kun uusi perhe muutti naapuriin, sanoo Rasse.

– Mitä! Vastaa Anneli

– Ne karhut! Vihaan heitä! sanoo Anneli.

– Miksi? kysyy Rasse

Rasse miettii illalla, miksi Anneli vihaa uutta perhettä. Onneksi seuraavana päivänä haetaan kuusi ja koristellaan se. Rasse myös leipoo jouluruokia.

– Minkälainen kuusi haetaan? kysyy Rasse.

– En tiiä, vastaa Anneli ja etsii kuusta.

Samassa jostain lentää lumipallo suoraan päin Annelia.

– Au! sanoo Anneli.

– Kato siili raukka pelkää, sanoo karhu ja nauraa.

– Mikä sua vaivaa? kysyy Anneli

– ÄLÄ KIUSAA TOISIA! sanoo Rasse.

– ALAKSÄ MULLE, Karhu vastaa.

– En, vastaa Rasse

Illalla Rasse koristelee kuusta hyvin mielin, koska huomenna on pikkujoulut. Pikkujouluihin tulee Anneli ja hänen perheensä ja puolet metsästä. Aamulla Rasse avaa jo 10. luukun joulukalenteristä.

– Haloo onko ketään kotona? tonttu kysyy

– Tullaan tullaan! Rasse vastaa

Rasse avaa oven ja ovella seisoo tonttu.

– ööö...eihän tontut näyttäydy, Rasse sanoo epätietoisena.

– Voi pölvästi, hyvää päivän jatkoa, tonttu sanoo.

Rasse näkee että ilmasta lentää lumipallo.

– Varo! Rasse huutaa.

– Mitä! Au! tonttu sanoo.

– Se kuka heitti mua lumipallolla ei saa lahjoja, tonttu sanoo.

Kuluu viikko ja Rasse ihmettelee, missä Anneli on. On jo 17. päivä, jolloin Annelin pitäisi tulla Rasselle.

– Hei Rasse, Anneli sanoo.

– Hei, Rasse vastaa.

– Haluatko syötävää, kysyy Rasse.

– En, Anneli vastaa.

– Tässä kävi tonttu viikko sitten! Rasse sanoo.

– Ai, vastaa Anneli.

– Niin, tontut ei kyllä näyttäydy, sanoo Rasse.

– Tulen takaisin joulupäivänä, Anneli sanoo.

– Okei! Vastaa Rasse.

Kuluu viikko ja muutama päivä, kunnes on jouluaatto. Rassen pihassa on paljon porukkaa. Jopa karhut ovat sisällä ja Annelin perhe.

– Anteeksi, että kiusasin sua, karhu sanoo.

– Saat, vastaa Anneli.

– Katsokaa joulupukki, joku sanoo.

– Niin on, Rasse sanoo.

– Hän tulee tänne, Anneli vastaa.

– Hän tiputti lahjat, Rasse sanoo.

– Hyvää joulua! joulupukki sanoo.

Kaikki katsovat, kun pukki lentää taivaalla.