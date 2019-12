Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Dalal Muhammad Sharifin, 10, tarina.

Joulu oli tulossa. Lila ja Sini olivat kutsuneet ystäviään luokseen jouluaattona. He olivat koristelleet talonsa joulukoristeilla.

Lilalla ja Sinillä oli paljon ystäviä. He olivat kutsuneet Laura-siilin, Allu-kanan, Ville-oravan ja Minttu-hevosen. Lila ja Sini olivat itse koira- ja kissakaverukset.

Kun tuli jouluaatto, Lila ja Sini lähtivät torille ostamaan joulukuusta ja jouluruokaa. Matkalla he törmäsivät Minttuun.

– Mitä kuuluu Minttu? Sini kysyy.

– Hyvää kuuluu, entä teille? Minttu kysyy.

– Hyvää myös, olemme matkalla torille ostamaan joulukuusta ja jouluruokaa, Lila sanoo.

– Sepä kiva, nähdään! Minttu toivotti.

– Nähdään! Sini huusi.

Kun Lila ja Sini tulivat torille, he huomasivat kauhean asian. Tori oli kiinni!

Lila ja Sini miettivät, että mikä neuvoksi.

– Meidän pitäisi neuvotella kauppiaiden kanssa, että suostuisivatko he myymään meille jotain, Sini ehdotti.

– Hyvä idea, mentiin! Lila huudahti.

He kävivät läpi jokaisen torin, mutta kaikki kauppiaat olivat lähdössä joulun viettoon.

– Mitä me nyt tehdään? Lila huokaisi.

– Minä keksin, luota minuun! Sini huudahtaa.

– Tule mennään kotiin, Sini sanoo vielä.

Kun he tulivat kotiin, Sini laittoi viestiä jokaiselle vieraalle. Viesti menee näin: Hei! Meille sattui pikku ongelma, tori on mennyt kiinni emmekä me saaneet joulukuusta tai jouluruokaa. Toivomme että jokainen toisi jotain ruokaa mukanaan.

– Mistä saamme joulukuusen? Lila kysyy.

– Käytetään mielikuvitusta! Sini huudahtaa.

He kokosivat pitkistä kepeistä rakennelman jonka he koristelivat.

– Upea! Sini ja Lila huokaisivat.

Vieraita alkoi saapua paikalle. Jokainen toi mukanaan jotain. Laura toi salaatteja, Allu juotavia, Ville lihaa ja Minttu jälkiruokia. Kaikilla oli kivaa.

– Tämä olikin erilainen joulu, mutta pääasia on että kaikilla on hauskaa! Sini huudahti.

– Niin on! muutkin myönsivät

– Hyvää joulua kaikille! eläimet huusivat.