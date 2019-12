”Mites sanotaan?” kysyi isoisä, kun pikkutytölle suklaata ojensi – vastaus oli kaikkea muuta kuin voisi odottaa

”Taitaa kaikilla pikkupojilla olla se sota- ja asekiinnostusvaihe. Niin myös oli kummipojallani. Hän oli silloin noin 6-vuotias, kun seuraava keskustelu käytiin noin 35 vuotta sitten. Minä: ’Sota ei ole mitään kivaa, vaan se on paha asia, kysy vaikka Papalta, Pappa on ollut sodassa.’ Poika (epäuskoisena): ’Ei ole totta!’ Minä: ’Totta on. Sen takiahan Papalla on toinen poski musta ja iso arpi, kun Pappa haavoittui sodassa kranaatinsirpaleesta, ja ihon alle jäi kranaatinnokea. Mene vaikka itse katsomaan.’ Pappa oli sohvalla päiväunilla. Poika sieppasi suurennuslasin ja tutki nukkuvan Papan kasvot tarkkaan. Sanomattakin oli selvää, että sen jälkeen Pappa oli pojalle, jos mahdollista, vieläkin suurempi sankari ja ihanne.”