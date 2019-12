Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Liina Nuutisen, 8, ja Aale Väyrysen, 6, tarinat.

Indiana Jones pelastaa pupujen joulun

Oli kaunis luminen metsä. Iloinen pupu oli loikkimassa omaan kotiinsa.

Kotiovella vastassa olikin iso karhu, joka tukki tien kotiovelle. Pupu säikähti vihaisen näköistä karhua ja loikki ystäviensä luo lumiselle niitylle. Pupu kertoi muille pupuille karhusta.

Puput halusivat auttaa Iloista pupua ja koko lauma lähti Iloisen pupun talolle häätämään karhua pois. Karhu oli edelleenkin Iloisen pupun oven edessä.

Yhteistuumin puput päättivät yrittää työntää karhun pois oven edestä. Vaikka he työnsivät ja vetivät, mitään ei tapahtunut. Karhu vain istua jökötti paikallaan.

Lopulta karhu huomasi maassa pieniä lumipalloja. Hän otti yhden tassuunsa ja säikähti, sillä lumipallolla olikin silmät ja se sanoi: ’Terve!’

Lumipallo olikin pupu.

Kirkkaasta lumesta sokaistuneena karhu ei ollut huomannut valkeita pupuja lumen seasta ollenkaan.

Puput kysyivät sitten karhulta: ’Miksi sinä olet äkäisenä Iloisen pupun oven edessä?’

Karhu vastasi: ’Tulin pyytämään Iloiselta pupulta apua, sillä sahani on poikki, enkä saa teille toimitettua joulukuusta. Rikki mennyt saha harmittaa hirveän paljon.’

’Miten me sitten saadaan kuusi kerhotalollemme?’ huusivat puput yhteen ääneen.

’Minä löysin puhelimen polulta matkalla tänne. Voisimmeko soittaa jollekin?’ sanoi karhu.

’Meillä on Indiana Jonesin numero, soitetaan sille!’ huudahtivat puput.

’Haloo. Täällä puhuu Indiana Jones.’ vastasi Indiana Jones pupujen soittoon.

Puput kertoivat ongelmansa ja Indiana Jones lupasi tulla auttamaan tuossa tuokiossa, olivathan puput hänen hyviä ystäviään.

Indiana Jones lensi liaanilla pupuja auttamaan ja pian kuusi olikin kaadettu.

Kuusi vietiin pupujen kerhotalolle ja joulujuhla oli pelastettu. Kaikki juhlivat ilosta. Juhlissa oli mukana myös karhu ja Indiana Jones.

Pupujen joulujuhlissa tanssittiin, laulettiin joululauluja ja syötiin paljon kakkua.

Liina Nuutinen, 8, Kuopio

Into pelastaa joulun

Olipa kerran kettu jonka nimi oli Into. Hän odotti joulua. Joulukuun 23. päivänä oli kuuma ja lumi suli. Into huusi:VOI EI! JOULU ON PILALLA! SUDET OVAT SULATTANEET LUMEN! Sitten hän rauhoittui ja sanoi Minä haen kaverit. Pelastetaan joulu.

He menivät metsään. Siellä he kuulivat ulvontaa. Susia! Äkkiä turvaan! Huusi Into. He menivät luolaan. Into sytytti nuotion. Syttyi metsäpalo.

Sudet sanoivat: Selvä, teemme joulun.

Into ja kaverit menivät kotiin.

Aamulla tuli joulupukki ja kaikki saivat lahjoja.

Aale Väyrynen, 6, Kiiminki