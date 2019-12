– On. Pöydässä on piparkakkuja, joulutorttuja, joulukinkku, vihanneslaatikoita, glögiä, suklaata, mehua ja perunamuussia, Belle vastaa innostuneena. Kuusi on koristeltu juhlallisesti ja lahjat laitettu kuusen alle. Kynttilät on siirretty kuusen oksille ja joulutähdet roikkuvat ikkunalla.