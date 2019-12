Perhe

Pikkupoika lohkaisi uimahallin saunassa sanat, jotka jäivät mieleen: ”Äitiä kyllä hävetti”

4-vuotiaalle Eetulle, että hän pääsee yöksi mummin luo. Eetu meni surulliseksi ja kertoi, ettei halua mummulaan. Sanoin, että ei mummulaan vaan mummilaan, mutta sitten kysyin, mikä siinä mummulassa on sitten vikana. Eetu tähän: ”En pidä mummun porkkanoista. Se leikkaa ne väärin.”Traumaporkkanakookasrintainen nuori nainen, ja kerran uimahallin saunassa äitinsä kanssa ollut pikkupoika istui viereeni. Huomasin, että poika vilkuili tissejäni miltei herkeämättä, kunnes lopulta kysyi: ”Saako neidin tissejä puristaa?”Olihan siinä naurussa pidättelemistä, ja pojan äitiä kyllä hävetti. Noh, tällä kertaa jäivät pojalta tissit puristelematta...”Pojat on poikiatapahtui jo reilut 30 vuotta sitten. 3-vuotias Jani hermostui 2-vuotiaaseen Janne-serkkuunsa, joka meinasi sotkea Janin leikit ja viedä lelut kädestä. Jani tönäisi Jannen kumoon, ja itkuhan siinä tuli. Silloin Jani totesi halveksuen: ”Noin iso mies ja itkee.”Janin äitinuorimman lapseni 40-vuotiaana. Hänen ollessaan 2–3-vuotias harmittelin yhtenä päivänä lapsille, että voi teitä, kun teillä on niin vanha äiti. Kun lasten isä tuli iltapäivällä töistä kotiin, juoksi nuorimmainen isiä vastaan: ”Isi, koska meille tulee uusi äiti? Me ei kyllä sitten tykätä siitä.”Vanha äitiEetun ja 2-vuotiaan Annin vanhemmat olivat menossa naimisiin. Eetu istui mietteliäänä keittiön pöydän ääressä, kun oltiin syömässä. Kysyi sitten lopulta ihmeissään, että ”miten ihmeessä te olette jo lapsiakin saaneet, kun ette vielä edes naimisissa ole käyneet”.Kyllä huvittimatkustin aikanaan teininä junassa, ja kaulassa oli melkoiset fritsut. Tähän yksi pikkupoika sanoi äidilleen ”Katso, tota tyttöä on purrut vampyyri!” Itseäni hävetti, ja muita kanssamatkustajia hymyilytti.”vampyyrin kynsiin jäinAleksi kysyi kaupan kassajonossa äidiltä kovalla äänellä: ”Miten minä muka mahduin tulemaan sieltä pepusta kun olen näin iso poika? Nyt kyllä kerrot!” Kyllä hävetti!”Aleksin äitioli kuollut, ja yökylässä ollut 5-vuotias Vilma-tyttömme kyseli mummoltaan, miksi tämä ei ota itselleen kissaa kaveriksi. Mummi kertoi, että on allerginen eikä pysty nukkumaan kissan kanssa. Tähän Vilma ehdotti: ”Sähän voisit nukkua ulkona!”Teemupoika halusi laittaa punaista kynsilakkaa, ja toki sitä laitettiin. Eskarissa sitä sitten heti oltiin tyttöjen toimesta ihmetelty, että miksi ihmeessä pojalla on lakkaa. Tähän poika tokaisi: ”Kyllä pojatkin saa kynsilakkaa laittaa, eihän se mun sukupuolta muuta.”Fiksu poika