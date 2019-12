Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 2: Pukin veljen pahat aikeet

”Tarvitsemme

2 kuukautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takaisin

Pukki huomasi, että hänen pahaa aikovalla veljellään oli pääsiäispupulauma kanssaan.

apuvoimia! Pyydetään kaikki eläimet apuun. Kunhan lapset eivät kuule tästä,” Pukki sanoi tontuille.”Mitäköhän Joulupukki miettii? Isää! Mitä sinä teet?” Lumi ja Jasper sanoivat.aikaisemmin.Yhtäkkiä puhelin soi, kukahan siellä soittaa. Samaan aikaan oveen koputetiin. KOP KOP kuului ovelta. ”Jasper mene avaamaan, minä vastaan puhelimeen.”Tonttu oli ovella.”Saimme hätäkirjeen postissa: TERVE VELJENI, TULEN HAKEMAAN VALTAKUNNAN ITSELLENI.””Lapset lähtekää äkkiä turvaan!” Pukki sanoi lapsille, mutta lapset vastasivat ”Emme jätä sinua”.He löysivät luolan. Siellä oli iso kristalli, jonka toinen puoli oli sininen ja toinen punainen. Lumi kosketti sinistä, mutta Jasper ei uskaltanut. Sitten Jasper horjahti ja otti tukea pallon punaisesta puolesta.Sitten tuli lehtipyörremyrsky ja lapset juoksivat äkkiä pois. ”Mitä hiuksillesi on käynyt Lumi, ne ovat ihan vaaleat äsken ne olivat ruskeat.” ”Ja sinun on punaiset ja äsken ne olivat mustat.””Mennään Pukin luo”, sanoi Jasper.Lapset juoksivat ja juoksivat. ”Pukki katso mitä meille tapahtui, isä mikä se hätäkirje oli”, lapset sanoivat yhteen ääneen.”Ei mikään”, Pukki vastasi.”Selvä” Lumi sanoi ja kuiskasi Jasperille: ”isä salailee jotain”.nykyhetkeen.”Isä varmaan puhuu siitä hätäkirjeestä.” Sitten kuului hiljaista ääntä.”Nyt se hätä on”, Pukki huusi, ”tarvitsemme armeijan, suuren armeijan.” Pukki meni rekeen ja sanoi poroille, että äkkiä metsään hop hop. Siellä oli pimeää, mutta Petteri valaisi tien hyvin.Pukki ja porot pyysivät apua metsän eläimiltä. Kaikki suostuivat, mutta sudet eivät halunneet loukata ketään ja pupuja ei näkynyt.Samaan aikaan tunturilla tapahtui kummia. Lumi teki vahingossa lumimyrskyn sisälle. ”Ääk”, Lumi kiljaisi, ”mitä kävi?” ”En tiedä” Jasper sanoi.Pukki tuli reellä tunturille eläinarmeija perässä. Paha veli oli 100 metrin päässä tunturista. Pukki huomasi, että hänen pahaa aikovalla veljellään oli pääsiäispupulauma kanssaan.Samaan aikaan sudet juoksivat kovaa metsässä ja kohta jo kaukana täältä, mutta kukaan ei tiennyt minne. Paha ja hyvä hyökkäsivät toisiaan vastaan. Lopulta puput luovuttivat.Pukki alkoi puhumaan veljelleen, mutta Jasperia pelotti. Hän ei halunnut pahaa sedälleen ja Jasper halusi auttaa setäänsä ja liittyi sedän puolelle.Taistelu alkoi. Jasper ja Lumi taistelivat vastakkain, ja Pukki ja hänen veljensä Leonard. Lumi mietti, miksi hänen veljensä taisteli häntä vastaan.Hyvä voitti pahan, mutta Jasper jäi Leonardin puolelle ja he suunnittelevat kostoa.Loppu hyvin, kaikki hyvin, vai onko?