Helsinkiläinen Milona, 26, tutustui Instagramissa mieheen ja matkusti Yhdysvaltoihin tapaamaan tätä – loman jälkeen paljastui yllätys, joka mullisti hänen elämänsä

Perhe

Helsinkiläinen Milona, 26, tutustui Instagramissa mieheen ja matkusti Yhdysvaltoihin tapaamaan tätä – loman jä

Tunteet syvenivät ihastukseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suuri yllätys selvisi heti Suomeen palattua

Lapsi syntyi Suomessa – muutto toi mukanaan haasteita





”Täällä ei tueta äitejä samalla tavalla kuin Suomessa”





Tuntemattomat ihailevat pienen tytön ulkonäköä





”Koin Suomessa enemmän painostusta tietynlaiseen äitiyteen”

Mies rakastui glögiin ja pyörtyi ensimmäisellä saunareissulla

”Kyllä se arki tulee vastaan täälläkin”

https://www.instagram.com/p/B4KUzj1hb6R/