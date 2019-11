Filippiiniläinen Mercy kotiutui Suomeen – yksi asia suomalaisissa saa yhä ymmälleen: ”Ajattelen aina, että mikä häntä vaivaa”

Perhe

Filippiiniläinen Mercy kotiutui Suomeen – yksi asia suomalaisissa saa yhä ymmälleen: ”Ajattelen aina, että mik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen koulumatkan yllätys oli melkoinen





Nämä suomalaisten tavat ihmetyttävät: ”Mikä häntä vaivaa?”

Lasten mikroruoat kummastuttavat