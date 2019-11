Yh-äiti Jenna, 30, rakastui yllättäen lähikuppilan ”ärsyttävään tyyppiin”: ”Sovimme ettei ihastuta, eikä ainakaan ikinä seurustella”

Perhe

Lapsen vakava sairaus toi perhettä yhteen

Uusi rakkaus löytyi S-marketista





Tanssilattian pipopäinen komistus lähetti kaveripyynnön Facebookissa





”Älä luovu toivosta löytää sitä oikeaa rakkautta”

– Kyllä sitä haaveili parisuhteesta ja siitä, että olisi joku, jonka kanssa jakaa arki iloineen ja suruineen. Ehkä sitä myös pelkäsi, että mitä jos siihen rinnalle ei ketään löydäkään?Yksinhuoltajaäidiksi jäänyt espoolainen, 30, kävi läpi monille sinkkuvanhemmille tuttuja ajatuksia pyörittäessään yksin arkeaan pienen-poikansa kanssa.Kun sinkkuäitiyttä oli ehtinyt kulua vuoden verran, löytyi elämään kuitenkin täysin yllättäen rakkaus.Jenna löysi uuden suhteen lähempää kuin olisi ehkä arvannut, sillä rakkaus löytyi tutusta lähikuppilasta.– Aluksi valitin parhaalle ystävälleni lähikuppilan ”ärsyttävästä tyypistä”. Kuitenkin kun aikaa kului, tajusin yhtäkkiä, että minähän tykkäänkin siitä ärsyttävästä tyypistä.Jenna alkoi viettää miehen kanssa yhä enemmän aikaa yhdessä.– Sovimme kuitenkin ettei ihastuta, eikä ainakaan ikinä seurustella. Päätimme olla vain kavereita, sillä meillä kummallakin oli painolastia.Sopimus ei pitänyt, vaan pari ihastui puheistaan huolimatta. Seurustelun alku ei kuitenkaan ollut helppo.– Minulla oli 1-vuotias lapsi, ja mies ajoi työkseen taksia, lähinnä pelkkiä yövuoroja. Aikataulujen sovittaminen tai ylipäätään näkeminen oli hankalaa.Jennan uusi mies kuitenkin sopeutui yksinhuoltajaäidin arkeen.– Jo alussa miehen ja poikani välille muodostui ihan erityinen suhde. Tänä päivänä Miki on yhtä lailla miehen esikoinen.Nykyään Mikillä on pikkuveli, ja perhe kasvaa jälleen tammikuussa kolmannella pojalla. Onnellisista perheuutista huolimatta vastaan on kuitenkin tullut myös rankkoja koettelemuksia, sillä Miki sairastui syöpään muutama vuosi sitten.– Se oli meille vanhempina yhdessä ja erikseen kova paikka. Vaikeinta siinä oli hyväksyä se oma avuttomuus – se ettet voi suorittaa lapsen sairautta pois. Musertavaa oli ymmärtää, että syöpä on yksi niistä asioista, joilta lasta ei voi suojella. Voit vaan auttaa lasta taistelemaan sen kaiken läpi.Jenna päätti kuitenkin selvitä miehensä kanssa vaikeista ajoista yhdessä.– Olemme hitsautuneet entistä tiiviimmin yhteen.Kun, 40, erosi maaliskuussa 2013 miehestään hän ajatteli, ettei kukaan tulisi huolimaan kolmen lapsen yksinhuoltajaäitiä.Negatiivisista ajatuksista huolimatta Tea ehti olla lopulta sinkku vai muutaman kuukauden ajan. Tea tapasi jalat alta vieneen miehen paikallisessa S-marketissa, jossa yksinhuoltajaäiti työskenteli iltaisin tiskaajana. Mies puolestaan työskenteli kaupassa vartijana.Työnteon ohessa Tea ja mies ehtivät flirttailemaan ja juttelemaan.– Molemmat huomasivat, että tässä taitaa olla kyllä nyt muutakin, mutta minulle oli hirveän vaikeaa antaa tunteilleni lupa, olinhan juuri eronnut 18 vuoden suhteesta.Tea jankutti miehelle, kuinka hänen mukanaan miehen arkeen tulisivat myös Tean kolme lasta. Mies vakuutti Tealle, etteivät lapset olleet hänelle mikään ongelma. Niinpä mies alkoi viettää aikaa Tean luona, ja myös Tean lapset tykästyivät mieheen.Nykyään pariskunnan Orimattilan kodin nurkissa pyörii Tean aikaisemman liiton lasten lisäksi myös parin kolme yhteistä lasta.– Tämä mies on kyllä lottovoitto, Tea sanoo onnellisena.34-vuotias vantaalainenerosi nuoruutensa ensimmäisestä seurustelukumppanista, kun parin yhteinen-poika oli 1-vuotias.Janni ehti olla sinkkuäiti viiden vuoden ajan.– Kun jäin yksin vauvan kanssa, aloin haaveilla paremmasta parisuhteesta ja unelmieni miehestä, mutta olin todella epäuskoinen sen toteutumisessa. Ajattelin, että kuinka kukaan voisi ottaa sinkkuäitiä elämäänsä, kun mukana paketissa tulee myös toinen ihminen.Janni olikin ehtinyt asennoitua siihen, että hän viettäisi loppuelämänsä yksin. Lopulta yksi baari-ilta muutti kaiken.– Kiinnitin tanssilattialla huomioni pipopäiseen mieheen. Sanoin mukana olleelle siskolleni, että onpa kivannäköinen mies, mutta en tehnyt sen enempää.Myöhemmin mies kuitenkin liittyi samaan seurueeseen.– Huumorintajumme klikkasi heti. Jatkoimme siskoni kanssa jatkoille kyseisen miehen ja hänen kaverinsa kanssa, ja juttelimme aamuun asti.Unohtumaton ilta oli kuitenkin saada harmillisen lopun, sillä kotiin lähtiessään Janni unohti kysyä kiinnostavan miehen puhelinnumeron.– Kotimatkalla harmitti, sillä tuntui että ensimmäistä kertaa tapasin niin mukavan miehen.Harmitus vaihtui iloksi, kun Jannin Facebookiin kilahti vielä samana iltana kaveripyyntö.– Mies oli etsinyt sieltä minut. Siitä sitten alkoi useita tunteja kestävä juttelu Facebookissa.Janni tapaili miestä useamman kuukauden ennen kuin mies pääsi tutustumaan Jannin poikaan.Kolmikon yhteinen päivä Korkeasaaressa toi Jannille lopullisen vahvistuksen siitä, että se oikea oli todella löytynyt.– Siinä hetkessä taidettiin molemmat tajuta, että tässä tämä nyt on. Meillä klikkasi ensimmäisestä tapaamisesta asti kahdestaan niin hyvin kaikki, ja sitten vielä Santulla ja Tompalla klikkasi kaikki niin hyvin yhteen.Kuukausi tämän jälkeen Janni ja Santtu yökyläilivät yhdessä Tompan luona.– Tomppa sitten kysyi jäisimmekö me pysyvästi hänen luokseen.Nykyään parin onnen täydentävät vielä kaksi yhteistä tytärtä.– Vinkkini rakkautta etsiville sinkkuäideille on ehdottomasti se, että älkää luopuko toivosta löytää sitä oikeaa rakkautta, ja älkää ikinä tyytykö vähempään, mitä toivotte. Se oikea kävelee vielä jonain päivänä vastaan.