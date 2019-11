Perhe

4-vuotias huolestui papan naisseuran puutteesta – esitti hupaisan toiveen

Nyt toistetaan : Lapsen suusta - "Isillä on vikaa päässä"

”Tänään

”Poikani

”Saunan

”Lapsenlapseni,

”4-vuotias

”Lähdin

”Olimme

”Leikimme

”Lapsen

”Kesällä

kaupan rekka toi tavaraa lastauslaiturille. Selitin 2,5-vuotiaalle tytölleni, että rekka toi ruokaa kauppaan. Tyttöni, isoveljen päiväkodin opin mukaan, sanoi ’kiitos rekka’ kun auto lähti pois.”Aitoja arjen helmiäkeksi saunassa 5-vuotiaana, minkä vuoksi äidillä on niin pullea maha. ’No kun sulla ei oo pippeliä, niin et saa pissatuksi kunnolla.’”mamelukkilauteilla lausuttu tämäkin keskustelunavaus, parivuotiaan poikaseni lausumana: ’Kato äiti, mun pippeli voimistelee!’”sanat suustaneiti 4 vuotta, oli kysellyt äidiltään, koska tulemme reissusta ja saako hän silloin olla meillä. Äitinsä oli kertonut, että mummo menee töihin niin kuin hänkin ja pappa menee juhliin. ’Ai, meneekö pappa ihan ilman naista sinne juhlimaan?’ ’Joo, menee.’ ’Mutta ehkä siellä on naisia sitten juhlimaan pappan kanssa.’”Pieni huolehtijalapsenlapseni, oikea dinosaurusfani, lupasi mummille kesällä: ’Sitten kun sinä kuolet, minä voin säilyttää sinun luurangon.’ Mitäpä siihen muuta kuin kiitos kauniista ajatuksesta.”Mummikäymään kaupassa ja 3 v. tyttö jäi odottamaan isänsä kanssa autoon. Kun tulin kaupasta, tyttö kysyi, mitä ostit mulle. Sanoin etten tällä kertaa mitään. Tyttö alkoi huutaa: ’SENKIN TYHJÄNTOIMITTAJA.’”Naikkonenetelässä lomalla. Uimarannalla oli miespari, jota juuri lukemaan opetteleva tyttäremme 6 v. tuijotteli. Illalla hotellihuoneessa tyttö oli varmaan saanut mietittyä asian ja halusi kysyä siten, että pikkuveli ei ymmärtäisi ja tavutti kysymyksen: ’Oliko ne kaksi miestä sellaisia H-O-N-A ihmisiä?’ Ei voinut muuta kuin nauraa, että oli ne honia.”Makkeleikkipaikalla 3-vuotiaan tyttäremme kanssa. Paikan vieressä oli meluvalliksi kasattu korkeahko, pitkä maavalli. Hän tarkasteli sitä ja kummasteli sen erikoista muotoa. Lopulta hän kysyi: ’Miksi tuota ylhäisyyttä kutsutaan?’”ylhäisyystoteamus korkeasta kirkosta: ’Pirun korkea kirkko!’”Hyvä mittarimökillä uinnin jälkeen oltiin pukuhuoneessa. Tyttö 6 v. katseli itseään peilistä, koska häneltä oli juuri irronnut yläetuhammas. Sitten hän syvään huokaisten tokaisi: ’Mä en voi mennä eskariin tämän näköisenä.’”Harvahammas