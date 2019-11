Yh-äiti Anna, 28, etsii seksiseuraa Tinderistä, eivätkä kaikki katso sitä hyvällä: ”Kyllä me sinkkuäiditkin harrastamme ja tarvitsemme seksiä”

Perhe

Yh-äiti Anna, 28, etsii seksiseuraa Tinderistä, eivätkä kaikki katso sitä hyvällä: "Kyllä me sinkkuäiditkin ha

Kajaanilainen yksinhuoltajaäiti, 28, on ollut sinkku lähes koko elämänsä ajan.Annalla ei ollut pidempää suhdetta myöskään 3-vuotiaan tyttärensä isään.– Kokemusta pitkästä ja vakavasta suhteesta ei ole ollenkaan, eli lapsenikin oli onnellinen vahinko yhden illan jutusta.Vaikka Anna ei toistaiseksi olekaan löytänyt elämäänsä suurta romanssia, on hän ehtinyt deittailla aktiivisesti. Lapsen syntymän jälkeen suhdeasiat jäivät kuitenkin hetkeksi tauolle.– Lapsen syntymän jälkeen itsetuntoni oli pohjalla, jolloin myös seksielämä oli ihan nollassa. Meni kuukausia, ja jopa vuosi ilman seksiä.Nyt Annan itsetunto on jälleen parempi, ja myös deittailu ja seksielämä on aktiivisempaa.– Ennen kun sain lapsen, seksi oli minulle ehkä pelkästään suorittamista ilman orgasmeja, kunhan mies nautti. Nykyään haluan ja osaan myös itse nauttia.– En tosin tiedä, muuttuiko asia iän vai lapsen saamisen myötä, Anna lisää.Vaikka Anna kertoo etsivänsä pysyvämpää parisuhdetta, myös vakituinen seksisuhde kiinnostaa häntä. Avoimesti seksistä puhuva Anna kertoo etsivänsä seuraa muun muassa deittisovelluksista, kuten Tinderistä ja Badoosta.– Jos en saa vastinetta toiveilleni, vaihdan kyllä seuraavaan. Minulla ei ole mitään sääntöjä, kuten ettei seksiä voisi harrastaa ensimmäisillä treffeillä. Melkeinpä mieluummin harrastankin, jotta tiedän, ettei tule sikaa säkissä.– Seksin laadun tosin tietää kunnolla vasta muutamien kertojen jälkeen, kun alkaa tuntea toisen paremmin. Siksi tykkäänkin vakiokumppaneista enemmän kuin yhden illan jutuista, Anna jatkaa.Annan 3-vuotias tytär viettää kuukaudessa yhden viikonlopun isänsä luona. Muun ajan tyttö on äitinsä luona. Anna myöntääkin, että yksinhuoltajaäidin seksielämä vaatii aikatauluttamista. Tällä hetkellä hän harrastaa seksiä noin kerran viikossa.– Ennen äitiyttähän sitä pystyi ihan melkein milloin vaan hommailemaan. Nyt se on niin, että joko silloin kun lapsi on mummolassa tai illalla nukkumassa.Anna kertoo, että hänelle on tärkeää puhua sinkkuäitien seksielämästä.– Varmaan juurikin siksi, että ihmiset eivät luulisi, että sinkkuäidit sammaloituvat alapäästä. Yhtä lailla me sinkkuäiditkin harrastamme ja tarvitsemme seksiä.Anna on huomannut myös paheksuntaa sinkkuäidin miessuhteita kohtaan.– Joskus huomaan ihmisten katseista tuomitsemisen, että ”taasko joku uusi”.Anna ei ole ainoa sinkkuäiti, jonka seksielämä on kerännyt moralisointia.29-vuotias Pirkanmaalla asuva yksinhuoltajaäiti(nimi muutettu) kertoo huomanneensa, kuinka sinkkuäidin seksielämä on monelle tabu.– Se on todella ärsyttävää. Myös meillä sinkku- ja yksinhuoltajaäideillä on oikeus harrastaa seksiä siinä missä pariskunnillakin. Seksi on minulle ainakin tärkeää ja siinä saa samalla myös sitä läheistä kontaktia toiseen.Myös Petra on kuullut ikäviä kommentteja miessuhteistaan.– On sanottu, että tämä on halpamaista. Tuntuu, että moni pitää jotenkin likaisena ja ällöttävänä asiana sitä, että yksinhuoltajaäidin luokse tulee mies käymään.Petra on ollut sinkkuna pari vuotta. Sinkkuna ollessaan hän on tutustunut seksikumppaneihin muun muassa kavereidensa kautta.– Seksielämäni on tällä hetkellä aika rauhallista. Minulla on yksi niin sanottu vakituinen seksikumppani, mutta emme tällä hetkellä näe kovin usein.Petra kertoo seksielämänsä muuttuneen lapsen syntymän jälkeen.– Nykyään seksiä ei saa niin helposti juuri silloin kun haluaisi, koska pieni lapsi on kotona. Eli täytyy niin sanotusti aikatauluttaa enemmän. Käytännössä seksin harrastaminen tapahtuu silloin kun lapsi on nukkumassa, tai silloin kun lapsi ei ole kotona. Aikatauluttaminen on kuitenkin vaikeampaa, sillä toisellakin on omat menonsa.