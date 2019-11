Ilman lapsenlapsia jääneet Saara ja Elli tunnustavat olevansa kateellisia niille, jotka saavat olla mummoja: ”Jään paitsi jostain”

Perhe

Ilman lapsenlapsia jääneet Saara ja Elli tunnustavat olevansa kateellisia niille, jotka saavat olla mummoja: ”

Saara joutui sulattelemaan poikiensa ilmoitusta

Toisen elämään ei ole valtaa esittää toivomuksia

Psykologi

Voi olla kateellinen toisten lapsenlapsista ja kokea osattomuutta ja tyhjyyttä. Mitä merkitystä elämällä on, kun ei tule niitä lapsenlapsia, joita on ajatellut hoitavansa?

Pitää ymmärtää, ettei ole valtaa toisen elämään esittää toivomuksia tai vaatimuksia, että heidän pitäisi järjestää oma elämänsä näin. Se, jos jokin, on itsekästä.

Psykologi: Keskustelulle selkeät rajat

Kummitoiminta toi merkityksellisyyttä elämään

Kummiperheen luona vieraileminen avaa omaa maailmaa. Siinä tuntee itsensä tärkeäksi ja hyödylliseksi.