Lapsen vilpitön tokaisu äidille kaupassa saattoi äidin iltapuuhat hieman huonoon valoon: ”Oli tullut paheksuvia katseita”

kertoi 3-vuotiaalle Antille, että äidin mahassa on vauva ja näytti viivoittimen avulla, että vauva on vasta 5 cm pitkä. Antti pelästyi ja sanoi: ’Ei noin pientä vauvaa voi tänne tuoda, se joutuu heti hukuksiin täällä.’”Kolmen äitioli flunssa ja pää kipeänä. 3-vuotias Eetu totesi myötätuntoisesti: ’Isillä on vikaa päässä.’”Äitiä naurattipyysi lapsenlastaan arvaamaan ikänsä. ’En tiedä, minä osaan laskea vain sataan.’”100 vja tytär 4 v. olivat kaupassa. Siskoni osti kaksi pulloa saunaolutta (minkä teki noin kerran kahdessa kuukaudessa). Oli kertonut aiemmin tyttärelleen, että nämä on aikuisten juomia, ei lasten, kun lapsi oli halunnut myös itselleen. No lapsen kirkkaalla äänellä: ’Taas sää ostat tuota aikuisten juomaa.’ Oli kuulemma tullut paheksuvia katseita.”Sylikummi3-vuotiaan pojanpoikani kanssa mökille. Pellolla oli lehmiä. Sanoin pojalle: ’Katsopa mitä tuolla pellolla on.’ Poika mietti hetken ja sanoi: ’LOHIKÄÄRMEITÄ.’ Onkohan niin, että lohikäärmeet ovat nykyisin tutumpia kuin lehmät?”Mummiletkautti kesken aikuisten keskustelun, että ’ulkonäkö voi pettää, sisänäkö ei’. Selitys lausahdukselle löytyi myös. Sisänäkö on kuulemma tietysti yhtä kuin se, millainen ihminen todella on. Ei siinä meinannut aikuisilla pokka pitää.”Syvällinen pikkutyttötoisen äidin kanssa noin 10-vuotiaat poikamme katsomaan silloin uutta musikaalia Sound of Music. Toisen perheen 4-vuotias pikkuveli otettiin myös mukaan, ja äitinsä oli nähtävästi vähän juonta selostanut etukäteen. Jossain vaiheessa 4-vuotias kuiskasi (erittäin kuuluvasti): ’Äiti, sassi (sano sitten) kunne rakastuu.’ Huvittava tilanne myös isompien poikien mielestä.”Tampereen lapsiasilloisen vaimoni kanssa sitä kaikkein kauneinta asiaa yöllä, kun huomasin Nean 4 v. tuijottavan meitä. Sitten tokaisi: ’Onks teillä vaikeeta?’”Fjärssonhoki 2-vuotiaana lausetta: ’Kakka haisee!’ Ilmeisesti oli oppinut jostain uuden lauseen. Isänsä kanssa oli käynyt kaupassa, missä myyjä aina iloisesti jutteli tytölle. Myyjä oli taas jutellut ja kysellyt kuulumisia. Tyttö vastasi iloisesti reippaalla äänellä: ’Kakka haisee!’ Toinen tilanne saman kaupan kassalla. Tyttö oli taas kassajonossa huutanut, että kakka haisee. Edessä oleva asiakas meni ihan punaiseksi.””Kakka haisee”mä rakastan sua, mutta en siltikään jää yöksi.”Mumma 4x