Ruuhkavuosia elävä kolmen lapsen isä kertoo, miten lapset muuttivat parisuhdetta – varoittaa etenkin yhdestä ansasta: ”Ei pidä tuudittautua ajatukseen”

Ruuhkavuosia elävä kolmen lapsen isä kertoo, miten lapset muuttivat parisuhdetta – varoittaa etenkin yhdestä a

Näin lasten saaminen muutti parisuhdetta

”Ei pidä tuudittautua ajatukseen, että ruuhkavuosien jälkeen kaikki muuttuu taikaiskusta paremmaksi”

Kriisit kuuluvat parisuhteeseen

Kolmen lapsen isän vinkit parisuhdekriiseihin ja parisuhteen hoitamiseen

Lisätkää kahdenkeskistä parisuhdeaikaa nopealla aikataululla. Etsikää läheisyyttä erilaisten parisuhdeharjoitusten avulla! Vaikka voi tuntua tyhmältä ajatukselta katsoa toista silmiin monta minuuttia käsistä kiinni pitäen ja samaan tahtiin hengittäen, tai kahdenkymmenen minuutin ajan sanaakaan sanomatta sängyllä maaten, niin ainakin itse voin todeta tällaisten harjoitusten auttaneen läheisyyden ja yhteyden palauttamisessa. Puhukaa kriisin aiheuttaneesta asiasta. Sitä kautta kumppanin näkökulma ja reaktio on helpompi ymmärtää. Miettikää paljonko mahdollinen eroaminen tulisi maksamaan teille ajassa, vaivassa ja rahassa. Miten paljon se veisi energiaa pois muusta elämästänne? Puhumattakaan mahdollisesta uuden parisuhteen muodostamisesta. Kokeilkaa tämän jälkeen mitä parisuhteellenne tapahtuu, jos käytätte tuon kaiken mahdolliseen eroamiseen ja uuteen suhteeseen kuluvan ajan, rahan ja energian nykyisen parisuhteenne hoitamiseen. Miettikää mitä kaikkia hyviä hetkiä olette yhdessä kokeneet. Näitä ihania hetkiä voi olla edessänne vaikka kuinka paljon. Niinkin pieni asia kuin halaaminen parinkymmenen sekunnin ajan muutamia kertoja joka päivä voi saada hyvänolonhormonit heräämään. Parisuhteen piristämisen perusta luodaan siis joka päivä arjen keskellä. Kerran vuodessa järjestetty parisuhdeviikonloppu ei kanna kovinkaan pitkälle, jos arjen pienet asiat eivät ole kunnossa. Arvosta isovanhempien ja muun tukiverkoston merkitystä. Heidän ansiostaan vanhemmat voivat saada arvokasta kahdenkeskeistä aikaa.