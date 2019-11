Anoppi pamahti pahalla hetkellä omilla avaimilla sisään – kohta kylpyhuoneessa tapahtui jotain outoa ja kiusallista

Perhe

Anoppi pamahti pahalla hetkellä omilla avaimilla sisään – kohta kylpyhuoneessa tapahtui jotain outoa ja kiusal

Anoppi pamahti yllättäen kylpyhuoneeseen

”Lopulta tilanne kärjistyi todella ilkeään riitaan”

”Kesät hän vietti olohuoneemme sohvalla”

”Anoppia ei sen jälkeen kodissamme vierailulle ole kaivattu”

Appiukko kiusasi saunassa

Anopin tölväisy sai kääntymään jo ovella

Anoppi halusi tarkistaa hampaat

Anoppi tarjosi sukujuhlissa vain jämäruokaa

”Anteeksipyyntöä en saanut koskaan”

Anopit ja appiukot eivät ole aina helppoja tapauksia. Kerroimme viime viikolla Vauva.fi-palstan keskustelijoiden kokemuksia kauhuanopeista.Aihe puhututtaa myös Ilta-Sanomien lukijoita. Kokosimme yhteen kokemuksia siitä, kuinka suku on todella joskus se pahin.– Kaheli ex-anoppi oli saanut exältä talomme avaimet. Eräänä päivänä olin itse kotosalla yksin ja parhaillaan suihkussa. Ex-anoppi paukkasi sisään ja käveli jostain syystä suoraan kylpyhuoneeseen katselemaan, kun olen suihkussa. Hän ei osannut kertoa mitään syytä sille, miksi piti tulla tarkistamaan, kuka minun kotonani suihkuttelee, ja mitä hän teki ylipäänsä kotonamme. Onneksi tästä on jo kauan kauan aikaa niin voi naureskella jälkikäteen. Silloin ei naurattanut.– Me kun ostimme talon ja appivanhemmat tulivat lainasta osan takaamaan, he taisivat kuvitella, että ostivat itse sen talon. Anoppi yritti puuttua tapettien, maalien, verhojen ja mattojen valintaan. Appiukko raahasi autotallistaan jotain ikivanhoja romuja, jotka hänen mielestään sopivat meidän talon tunnelmaan. Piha myllättiin kokonaan uusiksi, sellaiseksi josta ollaan miehen kanssa aina haaveiltu. Anoppihan suuttui tästä, miksi niin upea puutarha perennoineen piti repiä pois.Lopulta tilanne kärjistyi todella ilkeään riitaan ja välit meni omalta osaltani heihin poikki. Voin kertoa, että ei ole ikävä.– Anoppini asui ulkomailla, mutta kesät hän vietti olohuoneemme sohvalla Suomessa. Olin töissä ja oli, minulta kysymättä, kahvittanut usein kotonamme ystävättäriään. Sitten hän hankki kesäasunnon Suomesta. Kun hän, hänen poikansa ja meidän tyttäremme päättivät lähteä uimaan eikä minua juuri silloin huvittanut, sain käskyn istua ulkoportailla. Anoppi pani kesäasuntonsa lukkoon.– Anoppi ja appiukko olivat käymässä. Kahvipöydässä jutellessamme puolisoni kertoi ikävän asian vanhemmilleen: menetimme lapsemme keskenmenon takia. Anoppi nousi pöydässä seisomaan, taputti käsiään ja sanoi, että onneksi olkoon, johan minä sanoin, ettei tässä talossa tule olemaan teillä lapsia. Anoppia ei sen jälkeen kodissamme vierailulle ole kaivattu, mutta lapsi on.– Ex-anoppini sanoi minulle suoraan, että voi kunpa hänen tyttärensä olisi alkanut seurustelemaan sen tai sen kanssa. Miehensä, ex-appiukko, taas on ihan perus kiusaaja. Esimerkiksi saunasta tullessani heillä kyläillessä sain kuulla usein, että ”kuivan kesän orava, mee pukeen pälles”, ”kaikki alle sata kiloa painavat punnitaan neuvolassa” ja muuta älykästä. Tämä touhu jatkui koko 12-vuotisen suhteeni ajan heidän tyttärensä, lapsemme äidin kanssa.Ovat edelleen siis tyttäreni isovanhemmat, mutta minkäs teet. Heidän kanssaan ei tarvitse enää olla nykyään missään tekemisissä, mutta välit lapseni äitiin ovat onneksi hyvähköt olosuhteista riippumatta. Harva puolisoa valitessa osaa ottaa huomioon tämän vanhemmat, eli hyvän kaupan kylkiäisinä voi tulla joskus ihan mitä tahansa.– Oman anopin kanssa on saanut kerran jos toisenkin lyödä päätä seinään. Kaikesta huolimatta toimeen tullaan nykyään, melkein 15 vuoden jälkeen. Tässä pari räikeintä tapausta. Olimme mieheni kanssa seurustelleet kolme vuotta ja viettäneet paljon aikaa anopin luona. Oli tarkoitus viettää myös joulua siellä, ja menimmekin sinne heti kun joululoma alkoi. Vahinko vaan, että satuttiin saapumaan keskelle joulusiivousta (jossa olisin mielelläni auttanut). Heti kun ovesta sisään päästiin alkoi huuto siitä, kuinka ”ventovieraitakin pitää tänne tuoda”. Mies kääntyi kannoiltaan, ja lähdimme minun vanhempieni luo.Vuosia myöhemmin anoppi ei voinut tulla meidän tyttäremme syntymäpäiville, vaan meidän olisi pitänyt mennä hänen luokseen, sillä matka oli niin lyhyt. Ihan tosissaan oli.– Oma anoppi tarkisti ensimmäisellä vierailullani minulta hampaat suusta! Ihan vaan halusi tarkistaa, että minkä väriset, eikä mitään lääketieteellistä puolta. Silloin tuntui, että olipa outo kysymys, mutta ei enää, nyt kun olen saanut tutustua tapaukseen enemmän. Kumma kun ei halunnut tarkistaa, että onko ympärileikattu... Luulin, ettei lahjahevosta ole suuhun katsominen, mutta väärässäpä olin.– Minä olen anopille ja appiukolle pelkkä paha. Kaksosia odottaessani anoppi totesi, että abortoikaa toinen. Emme ole tervetulleita mihinkään juhliin, ja jos aikanaan jotain olikin, niin meille määrättiin kellonaika ja pöydässä mikrojämät. Kultapoika erosi, anoppi soitti että olisitte te eronneet eikä kultapoika. Anoppi haukkuu meidän lapsia, kun eivät tee muuta kuin opiskelevat eikä edes miehiä saa tai lapsia. No ei varmasti, kultapojun lapset kun onneksi ovat pitäneet lapsien hankinnasta huolen – yllätys, ei koulutuksesta kuitenkaan.Me ollaan kaiken pahan alku. Kultapoika määräilee postia jakaessaan ohi mennessä, kuinka meidän pitää tehdä sitä ja tätä anopille ja appiukolle. Välit ovat tosi kireät, aina vaan moititaan ja haukutaan. En enää kuuntele, en käy, en kommentoi. Kaupassakin vilahdan toiselle hyllyn välille. Siellä olkoot.– Ex-anopilleni maistui alkoholi hieman liikaakin. Soitteli ja viestitteli aina humalapäissään minulle ja ympäri miehen sukua ihan vain haukkuakseen minut kaikeksi mahdolliseksi, petin kuulemma... Silloinen mies yritti puhua äitinsä kanssa, mutta ei auttanut. Lopulta katkaisin välit kokonaan, jonka jälkeen anoppi soitteli itkupuheluita siitä, miten en pidä yhteyttä. Julisti miten minun lapsiani ei tule koskaan hoitamaan, mutta miehen siskon lapset ovat kultaakin kalliimpia. Mummi ei kyseinen henkilö ole koskaan lapsilleni ollut, ja onneksi on myös jo ex-anoppi. Anteeksipyyntöä en saanut koskaan. Onko sinulla vaikeat välit anopin tai apen, miniän tai vävyn kanssa? Mitä tapahtui? Kerro tarinasi alla kommenteissa!