Miran, 35, lasten iät saavat kyselijöiden ”leuat tippumaan lattiaan asti”: ”Suomessa on suorastaan rikollista olla itsestään huolehtiva äiti”

Perhe

Miran, 35, lasten iät saavat kyselijöiden ”leuat tippumaan lattiaan asti”: ”Suomessa on suorastaan rikollista

”Suomessa on suorastaan ’rikollista’ olla itsestään huolehtiva, hyvinvoiva äiti”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kokemusta ennakkoluuloista

https://www.instagram.com/p/BkfjNu6nHNH/





Kannustusta muille äideille

https://www.instagram.com/p/BvQmz_LBDDN/

https://www.instagram.com/p/BvWNmR_BXUy/