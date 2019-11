4-vuotias esitti mummolle hulvattoman kysymyksen – tässä ei voi olla tuntematta itseään todella vanhaksi

Perhe

ei ollut tyytyväinen etunimiinsä ja pyysi, että ne vaihdettaisiin. Sanoin, että se on vaikeaa, kun pitää kysyä lupa papilta ja lukkarilta. Tähän tyttö tyytyi ja totesi: ’Ja talonpojalta.’”Ei sentään kuppariltaKimmon isomummin nimi oli Eeva. Eräänä päivänä Kimmo kysyi isomummilta: ’Sinäkö se olet se maailman ensimmäinen nainen, joka tehtiin Aatamin kylkiluusta?’”Kimmo nyt 30 v.oli 4-vuotiaana tutkinut ihmisen evoluutiota äitinsä kanssa. Seuraavan kerran meille tullessa hän kysyi minulta: ’Mummo, ootsä niin vanha, että sulla on ollut häntä?’ Selvisi, että kuvissa oli ollut myös hännällinen apina.”Mummo 63 v.kysyi äidiltä pikkupoikana: ’Minkälaista oli silloin kun oli 30-vuotinen sota?’”Ihana 60-luku7 v. meni ekalle luokalle, jossa oli jo käynyt eskarin. Kun tuli ensimmäisenä päivänä kotiin, kysyin, että jännittikö. Vastasi tomerasti: ’Ei, siellä kun oli tuttu arestipenkkikin paikoillaan!’”Arestipenkkityttäreni näki kaupassa romaninaisen kansallispuvussaan ja huudahti: ’Äiti kato, prinsessa!’”Prinsessa Alepassaoli noin 5 v. kun menin hänen kanssaan isänpäivälahjaa ostamaan. Isä kun tykkäsi Irwinistä, niin kipaisimme ostamaan Irwinin kasetin. Kun oli ostos tehty, sanoin tyttärelle, ettei sitten kerrota isälle, että ostimme Irwinin kasetin. Kotiin päästyämme tytär ilmoitti kovaan ääneen isälleen: ’Me ei sitten kerrota minkä kasetin ostimme.’”Jassukkatyttäreni kysyi saunassa, miksi äitillä on niin karvainen pylly. Minä pyörin ja pitelin takapuoltani huolestuneena: onko todella? Kunnes tyttäreni tarkensi: ’Tuossa etupuolen pyllyssä!’”Emelia_armasVesa 4 v. kyseli äidiltä, mikä ikkunan rikkomiseen tarkoitettu vasara oikein on. Vastauksen viipyessä hän päätteli: ’No, sehän on ilmiselvä kallonkopsutin!’ Junamatkustajilla oli hauskaa.”Lääkärissä oli käyty4 v. oli pöntöllä, kun tulin suihkusta. ’Äiti, sulla on tissipallot – lihapullat! Ja isillä on pallopippeli!’ Lihapullat viittasivat käsittääkseni nänneihin, pallopippeli kiveksiin – kai... Tärkeintä taisi olla se, että meissä kaikissa on jotain samaa, vaikka olemmekin erilaisia.”Samikset