Aivan tavallinen tapa koulun myyjäisissä yllätti Suomeen muuttaneen Hayleyn totaalisesti: ”Niin ei koskaan tapahtuisi Australiassa!”

Perhe

Aivan tavallinen tapa koulun myyjäisissä yllätti Suomeen muuttaneen Hayleyn totaalisesti: ”Niin ei koskaan tap

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen enemmän vapautta ja itsenäisyyttä”

Yksi kasvatuksellinen ero herättää ristiriistaisia tunteita





Nämä asiat yllättivät koulumaailmassa