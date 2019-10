Perhe

Isä herkistyi mummon haudalla – pikkutytön surkuhupaisa lohdutus sai kyyneleet vaihtumaan hymyyn

”Olimme

”Emmi

”Veimme

”Kummipoikani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meillä





”Hieno

”5-vuotias

”Olimme

”Tyttäreni

”Poikani

”Lukas

Osallistu!

lasten kanssa laskettelemassa, ja siinä laskettelun lomassa pistäydyimme tankkaamaan välipalaa lasketteluravintolassa. Ravintolassa oli tungosta, ja päädyimme pöytään, jossa oli nuoria tyttöjä ruokailemassa. 5-vuotias poikamme katseli tyttöjä ja osoitti yhtä niistä ja sanoi: ’Tuo tyttö on aika hyvännäköinen.’ Kylläpä tyttöjä nauratti.”Niin hyvän näköinen5 v. näki kaupassa kaksi kansallispukuista romaninaista ja huusi minulle kovaan ääneen: ’Isi, tääl on taas tota hameväkeä!’ Rouvia nauratti.”Oulunpekkakynttilää mummoni haudalle. Muistot edellisenä vuonna kuolleesta isoäidistäni tulvahtivat mieleeni ja aloin itkeä. Kyynelten valuessa 4-vuotias Senja-tyttäreni alkoi lohduttaa minua: ’Iskä, älä itke, kyllä sinäkin vielä kuolet.’ Oli vaikeaa olla hymyilemättä...”Lohduttavat sanatoli koulussa opiskellut Suomen historiaa. Poika on fiksu nuorimies, joka tykkää keskustella päivän tapahtumista ja oppimastaan äitinsä kanssa. Äiti puuhasteli keittiössä ja poika kysäisi äidiltään läksyjä tehdessään: ’Äiti, synnnyitsä ennen jääkautta?’”Viaton kysymys3-vuotias huusi, kun ’joutui’ tulemaan kanssani Alkoon: ’Apua, apua!’ Myyjää nauratti, että onko tämä noin kamala paikka. Olisiko syynä ollut sitten se, että oli niin paljon lasitavaraa. Ne kun oli jo oppinut kiertämään kaukaa, ettei vaan hajoa.”Hepakuntoiluauto oli tullut Emilian 4 v. mukaan vastaan kauppareissulla. Kyllähän urheilu ja kuntoilu aika lailla sama asia ovatkin.”SporttiAnniina tuumaili uudenvuodeniltana, kun valettiin tinaa ja katseltiin ilotulitusta: ’Onnenpäivänä raketit lentää ja paistetaan tinaa.’”Paminaviettämässä juhannusta perheen kanssa mökillä, ja mukana oli kaksi kummipoikaa poikani lisäksi. Pystytimme pihaan teltan, ja pojat juoksentelivat iloisina ympäriinsä touhukkaina. Sitten nuorempi kummipoika (noin 5 v.) tokaisi: ’Miten TÄÄLLÄ voi olla näin paljon tekemistä, vaikka ei ole edes sähköjä.’ Kyllä on monet kerrat naurettu jälkeen päin.”Sähkötönheräsivät aamulla samaan aikaan kuin äitikin. Äiti ei saa silmiään auki, ennen kuin on saanut kahvia. Äiti huomasi, että suodatinpussit on loppu ja väsäsi vessapaperista suodatinpussin ja samalla puhui vanhimmalle tyttärelle, että muistuttaa äitiä kun käydään kaupassa, että ostan suodatinpusseja. Kaupassa 5-vuotias tytär näki, että hihnalla oli suodatinpussilaatikko. Sanoi kovaan ääneen: ’Hyvä kun muistit ostaa suodatinpusseja niin ei tartte enää vessapaperia laittaa.’”KahvikissaOlli sanoi joskus 4-vuotiaana, että äitillä on kahvihampaat, mummilla rautahampaat ja isillä tavalliset hampaat.”Need more coffee3 v. innostui takapenkillä luettelemaan isovanhemmista käytettäviä nimityksiä. Paljon hän niitä tiesikin, mutta jatkoin listaa kertomalla, että Venla-serkulla on Pohjanmaalla vielä paappa. Seurasi hetken hiljaisuus, sitten kommentti: ’Onneksi me ei asuta siellä!’”Famo