Kaksi ulkomaalaista äitiä kertoo mielipiteensä Suomen vauvakadosta: ”Suomi on kallis maa asua ja kasvattaa perhe”

Perhe

Kaksi ulkomaalaista äitiä kertoo mielipiteensä Suomen vauvakadosta: ”Suomi on kallis maa asua ja kasvattaa per

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lasten saaminen Suomessa on erittäin kallista”

”Helppo ymmärtää”





”Suomalaiset vanhemmat ovat onnekkaita”