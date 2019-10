Pikkupoika hihkaisi mummolle terävän havainnon nahkaliivimiehistä huoltoaseman pihalla – ”setiä” ei naurattanut

Perhe

Pikkupoika hihkaisi mummolle terävän havainnon nahkaliivimiehistä huoltoaseman pihalla – ”setiä” ei naurattanu

poikapuoleni oli loppukesästä ollut Hippokisoissa juoksemassa. Katseltiin yhdessä Dohan MM-kisojen juoksulajeja, kun lapsi yhtäkkiä kysyi: ’Miksi nuo aikuisetkin on Hippokisoissa?’”SMIisän kanssa kaupassa, olin tuolloin 5-vuotias. Isä palautti tyhjiä kaljapulloja, ja taaksemme oli kertynyt jo jonkin verran jonoa. Isä tulosti kuitin palautusautomaatista, ja minä sitten nohevana tyttönä tokaisin isälle kovaan ääneen: ’Sun pitää juoda enemmän kaljaa, niin saa paljon rahaa.’”Pimpulaautomatkalla ja pysähdyimme huoltoasemalle, jonka parkkipaikalla oli joukko miehiä nahkaliivit päällä moottoripyörineen. 2-vuotias tyttärenpoikani hihkaisi kovaan ääneen heidän ohi kulkiessamme: ’Mummu, mummu kato, sedillä on mopot.’ Meitä muita nauratti, setiä ei niinkään.”Mummupoikani oli juuri oppinut tietämään ja puhumaan joitakin sanoja: eläimiä ja äännähdyksiä. Ampiainen lensi ulkoa sisälle pitäen kovaa surinaa, johon poikani hihkaisi: ’Kissa, hauhau!’”Sitäkissaaeivoisilittääpimeän aikaan autolla jonnekin ja siinä ajellessa rupateltiin takapenkillä istuvan viisivuotiaan poikani kanssa, mistä maailma on tullut. Kysyin, että mitäpä itse ajattelet asiasta. Hetken taivaalla näkyviä tähtiä tuijoteltuaan poika tokaisi: ’Jaa-a, kaipa se on jostain siihen vaan pamahtanut.’ Sanoin pojalle, että tuohon samaan teoriaan on huipputiedemiehetkin päätyneet, mutta eivät ihan noin nopeasti.”Oxfordiinko?5-vuotiaan lapsenlapseni kanssa televisiosta, kun metsäkone kaatoi puita. Kertoilin siinä samalla, mitä kaikkea puusta tehdään ja että paperikin valmistetaan tiettyjen vaiheiden kautta puusta. Hän kuunteli ihmeissään ja mietteliäänä totesi lopuksi: ’Se on kyllä taiteellinen kokonaisuus.’”taiteellisuuttamarketin kassajonossa, viereisellä kassalla pikkutyttö kiukutteli äidilleen, koska ei saanut haluamiaan karkkeja tai muuta haluamaansa. Aikansa itkettyään tyttö tokaisi isoon ääneen: ’Äiti, sun pimppis haisee.’ Äidin ilmeet olivat näkemisen arvoisia.”Huru-ukko4-vuotiaan poikamme kanssa kirkossa rippikoulun konfirmaatiossa. Rippilapset tulivat sisään kirkkoon valkoisissa puvuissaan. Poika katseli heitä pitkään hiljaa ja kysyi sitten: ’Isi, onko nuo kaikki Jeesuksia ja Jumalia?’”Kirkonmiespoitsun 4 v. kanssa kaupungille ja ipana huomasi sirkuksen mainosjulisteen tien laidassa. ’Kato isi, pellenäyttely!’”Pikkupelleaamulla siihen, kun tyttäreni 4 v. löntysteli rappusia alas keittiöön, missä isä oli jo aamupuuhissa. Kuului karmea parkaisu ja tyttöni huusi: ’Kuka on syöny mun karkit!?’ Jähmetyin täysin hiljaisena sänkyyn, olin nimittäin syönyt tyttöni karkit yöllä ja jättänyt ’todistusaineiston’ pöydälle karkkipapereitten muodossa. Isä vastasi siihen, että kysy äidiltäs. (Juu kiitos siitä.) Tyttöni surkeuden tuhinoissa meni olohuoneeseen ja laittoi tv:n päälle. Kuulin, kuinka sieltä tuli aamun Pikku Kakkosen lopputunnari. ’ÄÄÄ, ONKO SE KATTONU MUN PIIRRETYTKIN!’”Kamala äiti