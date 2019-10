Merja, 33, turhautui vauvapulan kauhisteluun: Iso ryhmä ihmisiä jäänyt keskustelun ulkopuolelle – ”Suomessa unohdettu voimavara”

Perhe

Merja, 33, turhautui vauvapulan kauhisteluun: Iso ryhmä ihmisiä jäänyt keskustelun ulkopuolelle – ”Suomessa un

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jotkut haaveilevat prinsessahäistä, minä haaveilen äidiksi tulosta”

Sinkkuystävät pohtineet samaa