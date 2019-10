Pikkupoika huomasi ison, tatuoidun miehen uimahallin saunassa ja avasi rohkeasti suunsa – isällä hyppäsi sydän kurkkuun

Perhe

Pikkupoika huomasi ison, tatuoidun miehen uimahallin saunassa ja avasi rohkeasti suunsa – isällä hyppäsi sydän

kaverin kanssa uimahallissa saunomassa. Kaverilla on sulkatatuointi olkavarressa. Pikkupoika katseli meitä aikansa ja kysyi isältään: ’Isi. Onko nuo intiaaneja?’”Rikuäiti luvan piirtää?’ kysyi pikkumies isolta kaljupäiseltä tatuoidulta mieheltä uimahallin saunassa. Pojan isältä jäi pari sydämenlyöntiä väliin. Miestä vain nauratti: ’Juu sain luvan.’”mzkotiin poikani 3 v. kanssa, kun poika kysyi, että mikä täällä haisee. Asumme paikkakunnalla, missä on sellutehdas ja tehtaasta tulee välillä vahvat tuoksut. Vastasin pojalle, että se on sellu kun haisee, en sen enempää jaksanut selittää ja poika tyytyi vastaukseen. Kului muutama viikko, kun tehtaasta tupsahti taas vahvat tuoksut. Silloin poikani tokaisi: ’Tellu haisee taas.’ Hän luuli, että Tellu-niminen henkilö aiheuttaa tuoksut.”Sumussa4 v. poikani kanssa Dohan kisoja ja oli estejuoksu menossa. Poika totesi asiantuntevasti: ’Miksi nuo miehet eivät mene ali, se olisi paljon nopeempaa!’”penkkiurheilijalapsi katseli miestäni, jolla oli parta ja pitkähkö tukka. Mietti aikansa ja sanoi äidilleen: ’Kato, hauva.’”Vaankova pakkanen, ja mieheni aamulla töihin lähtiessään pyysi, että heittelisin lunta eristeeksi talon perustuksille. Tein työtä käskettyä, mutta lunta oli kovin vähän. Kesken lumen kolaamisen muistin, että piti soittaa tärkeä puhelu. Ryntäsin sisään ja huikkasin kylässä olleelle äidilleni, että Ville (nimi muutettu) käski luoda lunta talon perustuksille, mutta eihän tästä mitään tule, kun lunta on noin vähän. Samalla pyöritin numeroa lankapuhelimesta. Tuolloin 2–3-vuotias poikani tuli viereeni ja kysyi: ’Soitat sä taivaaseen vai?’ Jäänyt mieleen, että lapsi ajattelee, että äiti pystyy soittamaan taivaaseen ja pyytämään lisää lunta.”Äiskäpäiväkodissa noin 40 vuotiaana, yksi noin 4–5-vuotias tyttö katseli minua pitkään ja sanoi: ’Sinä varmaan kuolet kohta.’ Kysyin miksi niin arvelee, ja vastaus oli: ’Kun olet niin vanha.’ Sanoin, etten minä nyt ainakaan vanhuudenheikkouteen vielä kuole, niin sanavalmis tyttö kun oli, tokaisi: ’Kuolet sinä ainakin sukupuuttoon.’ Sano siihen sitten jotakin ilman pidempiä opetuksia.Entinen tarhan täti3 v. tyttöni kanssa kaupassa ja hän istui autokärryissä. Maitohyllyllä viereeni tuli pitkä, roteva, lyhythiuksinen rouva. Lapseni näki hänen punaiseksi lakatut varpaankyntensä sandaaleissa. Kun lähdimme pois päin, lapsi kysyi kovaan ääneen: ’Näitkö äiti!? Tolla sedällä oli kynsilakkaa!’”Kivakivalapseni huomasi, että olin siivonnut, ja kysyi onko hana pesty. Sanoin että joo. Siihen hän totesi: ’Jaaha. Se on nyt sitte tänään onnenpäivä.’”Maijanoin 5-vuotiaana minulle, kun suihkun jälkeen istuskelin kahvilla: ’Kampaa jo se tukka, oot kamalan näkönen.’”Suorasuu