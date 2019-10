Pikkutyttö mittaili katseellaan miehiä uimahallissa – kirkkaalla äänellä täräytetty arvio veti papankin posket punaisiksi

Perhe

Pikkutyttö mittaili katseellaan miehiä uimahallissa – kirkkaalla äänellä täräytetty arvio veti papankin posket

tyttären 3-vuotiskesänä lähdössä soutelemaan ja aloimme valmistella venettä lähtökuntoon. Hän äkkäsi pian, mitä puuttui ja tuumasi, että vielä pitää hakea soutimet! Muutama muukin uudissana häneltä on tipahdellut, mutta tämä on jäänyt parhaiten mieleen.”Airot mukaannukkumaanmenoaika oli jo hyvän aikaa sitten mennyt, eikä poika meinannut malttaa lopettaa höpöttelyä. Pari kertaa komensin nukkumaan ja poika tulla tömisteli äksynä eteeni todeten: ’Valitan äiti, mutta minulla on nyt parempaa tekemistä. Nukun sitten myöhemmin!’”Kova kuriko?4-vuotiaan lapsenlapseni (tyttö) kanssa uimahallin pukuhuoneessa miesten puolella, vastapäätä oli iso lihava mies. Hetken kuluttua lapsenlapseni totesi kirkkaalla lapsen äänellä: ’Pappa, tolla setällä on isot tissit ja pieni pippeli.’ Oli noloa, mutta hymyilytti muitakin...”pappavei perheemme ravintolaan syömään. Tarjoilija tuli paikalle ja kysyi, mitä juotavaksi. Poika 3 v. sanoi, että isi ottaa koskista. Tarkoitti kokista.”Kaikki käyeräässä kansallispuistossa retkeilemässä. Vastaan tuli isokokoinen, parrakas ja pitkätukkainen mies. Veljeni, joka oli silloin 6-vuotias, totesi silmät pyöreinä hämmästyksestä: ’Ei oo totta, peikko!’ Onneksi mies osoittautui myöhemmin saksalaiseksi...”Not finnish5 v. puhui mumminsa kanssa puhelimessa ja pojalla oli hirveästi asiaa. Mummi kysyi, että tiedätkö sinä mikä on puheripuli. Poika oli hetken hiljaa ja sanoi: ’Istutaan pöntöllä kakalla ja puhutaan puhelimessa.’”OutiIsmolla oli samasta kankaasta toppahaalari ja lakki. Naapurin tyttö oli vanhempi ja hän oli huomioinut tämän todeten, että kuuluuko sinulla se lakki siihen pukuun. Tähän Ismo, että ei kuulu vaan päähän.”Äiti Kainuustaollessani 3- ja 1,5-vuotiaita vein pojat hoitoon ja pidin pekkaspäivän ja pesin koko talon ikkunat. Kotiin tullessa vanhempi pojista tuumasi: ’Äiti ootko ostanu uuvet ikkunat.’ Ei voinut olla hymyilemättä. Sitä ennen poika ei ollut maininnut mitään meidän likaisista ikkunoista.”Lasten suusta5 v. kärsii kädessä olevasta atooppisesta ihottumasta. Oireena kutina ja kirvely. Canestenin mainoksen nähtyään totesi, että hänellä on kädessä emättimen hiivatulehdus...”Jeppajeesitten kerrostalomme vieressä oli suuri rakennustyömaa, jossa räjäytettiin kalliota uutta kerrostaloa varten. Räjähdys oli niin voimakas, että olohuoneemme kahdesta akvaariosta heilahti vedet. Tuolloin viisivuotias tyttäreni sanoi hiljaa: ’En se minä ollut.’ Reppana luuli pieruksi.”Iso pamaus