Perhe

Iida Åfeldt, 26, laski poikansa vauvavuoden kulut ja yllättyi: ”Summa on aivan kamala”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso lista Iidan vauvavuoden kuluista jutun lopusta!

Pienten kulujen yhteissumma yllätti





Kirjoitus aiheutti keskustelua



DNA-testillä isäksi paljastunut mies osallistuu

Iidan ensimmäisen vauvavuoden kulut (perustuvat arvioon)

Maidonkorvike 3 880 €

Vakuutus 400 €

Vakuutuksen omavastuu 100 €

Suoliston mikrobitesti 350 € (vakuutus ei korvannut)

Synnytys 300 €

Ruoka 600 €

Pullon lämmittäjä 60 €

Vitamiinit, särkylääkkeet yms. apteekkikulut (d-vitamiini, maitohappobakteerit ja lisärauta) 80 €

Vaipat ja päivittäinen hygienia 700 €

Sitteri (käytetty) 60 €

Pinnasänky 100 €

Hoitopöytä 30 €

Turvakaukalo 300 €

Vauvan huoneen sisustushankinnat 100 €

Kylpyamme 16 €

Hoitolaukku (reppu) 80 €

Sadesuoja 50 €

Syöttötuolin tarjotin 40 €

Vuokra 1130 € (vauvan myötä isompaan asuntoon muutto / vauvan tarvitsema tila asumiskustannuksista)

Vesi 100 € (vauvan osuus kustannuksista)

Vauvatanssi 50 €

Vauvan kuvaus 200 €

Valokuvakirja 50 €

Valokuvien teettäminen 30 €

Vauvakirja 20 €

Ristiäiset 50 hengelle 300 €

1-vuotissynttärit 250 €

Passi ja passikuva 78 €

Vaatteet 1000 €

Lelut ja kirjat 300 €

Tutit ja tuttipullot 80 €

Ruokailuvälineet ja ruokalaput 70 €