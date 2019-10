Soitteleeko äiti päivittäin? Näistä merkeistä tunnistat, että napanuora vanhemman ja aikuisen lapsen välillä on vielä katkaisematta

Perhe

Soitteleeko äiti päivittäin? Näistä merkeistä tunnistat, että napanuora vanhemman ja aikuisen lapsen välillä o

Itsenäistymisyritykset voivat aiheuttaa myös syyllisyyden tunteita, mikäli äiti uhriutuu ja syyllistää.

Itsenäistyminen

Yleensä

Vastuunotto itsestä tuo hyvinvointia itselle ja ympäristölle.

Jos aikuinen

Omien tarpeiden tunnistaminen, niiden jämäkkä puolustaminen ja ilmaiseminen ovat keskeisiä keinoja muuttaa ihmissuhteiden dynamiikkaa.