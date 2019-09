Yksi osaa sitoa pompulan kolmella tapaa, toinen pääsi eroon ”nihkeästä asenteesta” – 8 suomalaista miestä kertoo, miten isyys muutti heitä

Perhe

”Olen oppinut itsestäni paljon lasteni kautta. Olen ymmärtänyt alkaa kohdata ihmisiä ja uusia asioita neutraalisti, sillä en halua, että lapseni muodostavat ennakkoluuloja ketään tai mitään kohtaan minun nihkeän asenteeni takia.Olen myös rauhoittunut. En ollut kova ja levoton menijä aikaisemminkaan, mutta arki on nyt rauhallista. Ajattelen nykyisin asioita pidemmälle ja järjellä.Olen saanut osakseni ennen kokematonta rakkautta ja saanut rakastaa eri tavalla kuin puolisoani.”Olli, 34”Pieniä tärkeitä asioita: Olen opetellut laittamaan tyttärelle pompulan hiuksiin ainakin kolmella eri tavalla. Lisäksi olen alkanut laittaa seuraavan päivän tavarat valmiiksi edellisenä iltana, ettei tarvitse aamulla kiireessä etsiä.Omasta kunnosta huolehtiminen on jäänyt taka-alalle esikoisen syntymän jälkeen. Olisi kyllä kiva aloittaa vanha harrastus uudestaan ja osata ottaa aikaa myös itselle. Moottoriajoneuvot ovat aina olleet osa omaa elämää, ja ne ovat saaneet lasten myötä väistyä, mutta ei meillä silti millään kauppakassilla ajella.”2 lapsen isä, 31”Koko maailmankatsomus muuttui lapsen syntymän jälkeen. Nykyään vapaa-aika täyttyy pitkälti lapsen asioista, kun aiemmin se pyöri omien harrastusten ja kavereiden ympärillä. Vastuullinen rooli sekä työelämässä että kotiarjessa täyttää kalenterit, joten ymmärrän koko ajan paremmin sanonnan ’ruuhkavuodet’.Ennen arvostin pinnallisia asioita, jotka nykyään ovat muuttuneet täysin merkityksettömäksi. Nykyään arvostan asioita, joita pidin aiemmin itsestään selvinä, kuten pitkiä yöunia ja omaa aikaa harrastuksille. Toisaalta esimerkiksi perheen tuki ja apu on ollut korvaamatonta lasten kanssa. Sitä en kenties aiemmin osannut arvostaa.”Janne, 31”Normaaliin päivään on tullut erilaisia lapseen liittyviä ajatuksia. Esimerkiksi töissä mietin, että nythän on ruoka-aika tai päikkäriaika. Ja kodin pienet vaarattomat asiat, kuten pöydänkulmat, ovatkin yhtäkkiä vaaranpaikkoja.Tuntuu, että jonkinlainen suojeluvietti on avannut silmiäni monessa asiassa. Suojelen sinua kaikelta.”Empro, 33”Oma hyvinvointi, huoli ympäristöstä ja arjen säännöllisyys ovat nousseet isompaan rooliin elämässä. Olen alkanut syödä säännöllisemmin ja viettää aikaa enemmän ulkona muutenkin kuin urheillen tai terassilla.Lisäksi yksinkertaisista asioista on tullut tapahtumia. Pihalla grillaamistakin fiilistellään koko päivä ja tapitetaan silmät suurina vierestä.”Toni, 29”Lapseni ovat muuttaneet ajatusmaailmaani. Ajattelen paljon pitkäjänteisemmin, en enää vain viisi vaan pikemminkin 20–50 vuotta eteenpäin. Se näkyy siinä, miten ajattelen poliittisesti sekä miten toimin itse päivittäin.En enää edes muista, miten käytin aikaa ennen lapsia. Nyt, kun jo kolmas lapsemme on syntynyt, osaan priorisoida jo huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Vaikka oma aika on käytännössä jäänyt kokonaan pois, niin nykyään saan silti aikaiseksi asioita, joita en ennen kehdannut edes aloittaa.”Ville”Olen joutunut luopumaan monista omista asioista, mutta toisaalta lapsen kanssa tavalliset asiat kuten pulkkamäki, uimaranta, leikkipuistot ja isovanhemmat saavat ihan uuden merkityksen.Taloudellisesti ja aikataulullisesti elämä on muuttunut huomattavasti aiempaa tiukemmaksi, mutta lapsi antaa paljon sisältöä ja rakkautta elämään.”KP, 38”Kaikki muu tulee perheen jälkeen, ja suunnittelen kaiken sen mukaan. Omat menot on vähentyneet, ja niistä vähistäkin mitä vielä on, meinaa omatunto kolkutella, erityisesti jos olen ollut reissussa yön yli. Mutta toisaalta olen saanut kotiin kaksi ihanaa pusutyynyä.Lasten ansiosta myös ulkoilen ja leikin reippaasti useammin kuin ennen, välillä enemmän kuin oikeastaan haluaisinkaan!”Artzi, 37