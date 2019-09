Perhe

Onko sinun vaikea sietää nuoren käytöstä? Älä silti käännä hänelle selkääsi

Jaa omat erehdyksesi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vaikka olisi tehnyt mitä”

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/murrosikaisen-tunnetaidot-haviavat-ja-moraali-rapistuu-selitys-loytyy?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/kirjailija-roope-lipasti-vanhemmat-kuskatkaa-lapsianne-lukutreeneihin-latkatreenien-sijaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/teinit/lastensuojelun-tyontekija-kertoo-mista-vanhempi-voi-tunnistaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva