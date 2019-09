Pikkupoika kajautti neuvolassa yllättävän tiedon isän päivittäisistä puuhista: ”Tädin ilme oli näkemisen arvoinen”

Perhe

sisareni kanssa katselimme uuden kaupan avajaisia ilotulitusten merkeissä. Sisareni riemastui ja huudahti ääneen: ’Katsokaa, tulitikut paukkuu!’ Ylpeästi totesin sisarelleni, etteivät ne ole tulitikkuja, ne ovat ilotuksia.”Sandellisi käytti parivuotiasta poikaa neuvolassa, ja neuvolan täti kyseli kuulumisia, johon poika vastasi: ’Meidän isi muuten käy joka päivä viinakaupassa!’ Neuvolan tädin ilme oli kuulemma näkemisen arvoinen, ja isi jatkoikin sitten, että on töissä Alkossa.”Äiteeoli 3-vuotias, kun yhtäkkiä suihkussa sanoi minulle: ’Äiti, kato mun pyllyä!’ Kysyin, miksi, johon vastaus kuului hätääntyneenä: ’No kato nyt, se on ihan rikki! SIINÄ ON REIKÄ!’”Totaalihajoaminenjoku vuosi sitten päätoimisesti bussikuskin hommia. Ala-astelaisia ja muutama muu matkustaja, lähes täysi bussilasti kyydissä. Tultiin toiselle pysähtymispaikalle, ja lapsia jäi 6–7 samalle pysäkille. Noin 8–9-vuotias tyttö oli toiseksi viimeisenä jäämässä kyydistä, kunnes hän kääntyi ja sanoi ovella: ’Hei, sinun täytyy kyllä tulla minun äidin luo kylään. Äiti olisi mielissään!’ En tunne kumpaakaan. Sanoin kohteliaasti, että sitä joudutaan aika paljon harkitsemaan. Kannattaa kysyä ’oikeasti’ vielä äidiltäkin. Vanhempi rouva, eläkkeellä oleva opettaja istui toisessa penkkirivissä oikealla ja tuumasi huvittuneena: ’Lapsen suusta se totuus tulee.’ Varikolla ehdotin, pitäisikö reitille laittaa joskus joku vapaana oleva kuljettaja!”Busdriver8 v. oli äidin kanssa äidin työpaikan juhlissa, ja siellä tanssittiin. Äitiä harmitti, kun kukaan ei hakenut häntä tanssimaan, johon Janne totesi: ’Ei kai hae, kun sinulla on noin ankean värinen mekko päällä.’ Äidillä oli ruskea mekko, ja ilmeisesti se ei ollut Jannen mielestä sopiva väri juhliin.”Janne nyt jo 38v.on seinällä vanha kello, joka lyö tasatunnein. Nostin pienen poikani syliin ja sanoin, että katsotaan ja kuunnellaan, kun kello lyö. Poika oli kauhuissaan, enkä tajunnut miksi. Parin päivän kuluttua päätin kokeilla uudelleen. Poika sanoi: ’En halua katsoa ja kuunnella vihaista kelloa, se voi lyödä.’”Seinäkellojuuri neljä vuotta täyttäneelle Siirille vastasyntynyttä mehiläiskuningatarta. Tyttö tarkasteli sitä aikansa ja kysyi sitten: ’Miksi sillä ei ole kruunua päässä?’”Pikkuprinsessan mummosai päähänpiston mennä pikkupoikansa kanssa kirkkoon. Kun kolehtihaavi lähestyi, poika huudahti kirkkaalla äänellä: ’Isi, älä maksa minusta, olen alaikäinen!’”Tenho-Kaapo hätääntyi