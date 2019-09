Perhe

Äiti, lopeta arkesi arvostelu – näin opit huomaamaan hyvän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/taina-laane-puhuu-aitien-leppoisamman-arjen-puolesta-koko-ajan-ei-tarvitse?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/lastenneurologi-nykyvanhemmuus-saa-pikkulasten-aidit-uhraamaan-oman?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/lapsi-ei-ole-este-omannakoiselle-elamalle-miksi-moni-yha-ajattelee-niin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

Takana valvottu yö, kupissa aamukahvi, joka on lämmitetty kolme kertaa uudelleen. Tämä päivä vaatii venymistä. Nyt on näin.Hyväksyvä asenne on suuri voimavara pikkulapsiarjessa, sanoo kouluttaja ja kirjailija Taina Laane. Hankalia päiviä ja öitä ei voi välttää, mutta siihen voi vaikuttaa, miten puhuu itselleen ja kohtelee itseään, kun vaihe on haastava ja väsyttää.Tuoreessa kirjassaan Äidinhoitokirja (Kirjapaja) Laane kannustaa äitejä harjoittelemaan myötätuntoista ajattelutapaa itseään kohtaan. On ihan sallittua väsyä, levätä ja pyytää apua.– On hyvä pohtia, mitä tarvitsee itselleen, jotta jaksaa olla riittävän hyvä äiti. Päivissä on tärkeä olla elvyttäviä asioita, pieniä hetkiä, jolloin ei tarvitse saada aikaan mitään.Vastalääke väsymiseen on myös luopua alituisesta oman arkensa arvottamisesta. Taina Laane toteaa, että mielemme arvostelee jatkuvasti ja vertaa asioita toisiinsa: Hyvä päivä. Huono päivä. Hyvä äiti. Huono äiti. Sotkuinen eteinen. Siisti eteinen.– Tehtävämme ei kuitenkaan ole jatkuvasti arvostella arkeamme ja verrata sitä muihin. Tehtävämme on elää sitä.Arvottamattomuutta voi harjoitella vaihtamalla sen hetkeksi havainnointiin: Harmaa taivas. Vihreä auto. Hiekanjyviä portaikossa. Eteisessä kasa kenkiä, reppuja ja käsineitä. Asiat voi huomata mutta antaa niiden olla, reagoimatta tai vertaamatta. Arvostelevaan ajatusmyllyyn tulee tilaa katsoa asioita toisin: Eteisessä on kaaos, mutta antaa olla. Nyt on näin, ja sekamelska kertoo mukavasta, menevästä arjestamme.Sen sijaan että arvostelee itseään, kannattaa kiittää itseään: näin monta asiaa olen hoitanut, muistanut ja osannut tänäänkin.– Äitiys on niin monimutkainen homma, että sitä on mahdoton saada menemään putkeen joka suhteessa. Tietty kompromissi on väistämätön. Jos tätä vastaan taistelee, häviää, ja ilo katoaa.Ilolle tuo puolestaan tilaa sen hyväksyminen, että tekee parhaansa ja se riittää.Mieli luo suorituspaineita, joten hyvän huomaamista on tarpeen harjoitella. Tätä voi myös kysyä lapselta: mistä tykkäät minussa ja meidän arjessamme?