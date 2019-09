Perhe

Pikkupoika mittaili taksikuskia katseellaan ja teki sitten ehdotuksensa – äiti meni vaikeaksi

ajoin vielä taksia, kyytiin osui kahden lapsen kanssa liikkunut äiti ja muhkeat matkatavarat. Tarjouduin kantamaan matkatavarat ovelle, jolloin nuorempi poika katsoi minua hyvin tarkkaan. Porraskäytävässä hän sitten totesi äidilleen kuuluvalla äänellä: ’Äiti, tuossa on meille sopivan iso mies isäksi.’ Äiti nolostui ja poika jatkoi inttämistään. ’Katso nyt. Katso nyt.’”Kaide8 v. sanoi minulle kassajonossa: ’Äiti hei, kato tuolla menee lentävä dildo.’ Vaikka en sellaisia omista. Kyllä huomasi, että nuorta miesmyyjää alkoi huvittamaan. Kaupan ulkopuolella kysyin, et mikä se sellainen on, niin lapsi tokaisi, että kastemato.”Jen_Quantyttäreni istui kaupan ostoskärryssä ja minä nostelin ostoksia, kun kaikui kirkas kommentti: ’Äiti tolla on likaset silmät.’ Kassaneidin siniset silmäluomet. Kaksi vanhempaa naista odotti omaa vuoroaan, ja tyttäreni ärsyyntyi heistä ja sanoi kuuluvasti: ’Teidän ois pitänyt jo olla kuollut.’”Mammasuusta kun puhuttiin mummolasta. ’Se on pappala’ tuumasi parivuotias.”kurppa4 v. heräsi yöllä, kun näki pahaa unta. Aamulla kyselin, mitä unia näki. Hän näki kuulemma naimisunia.”Pelottavat unettotesi, että haluaa olla kuin äiti. Illalla sitten nyyhkytti, ja kysyin mikä hätänä. Hän oli saanut jostain päähänsä, että jos haluaa olla kuin äiti, niin pippeli leikataan pois. Ja hän niin tykkää pippelistä. Äitillä kun ei ole pippeliä, niin se on leikattu pois.”Leikattu äititöissä päiväkodissa. Pari vuotta sitten teimme kakkuja ja taioimme niitä esiin. Silloin 3-vuotias tyttö tokaisi: ’Akkapa akkapa pimppala pim!’ Hetken jouduimme miettimään, mitä tällä tarkoitti. No tietenkin ’akrakadabra simpsalapim!’.tarhatätioli joku kesä sitten täällä Länsi-Suomessa Savosta kesävieraita ja olimme lopettelemassa ruokailua. Vieraamme kiittelivät ruuasta, kunnes heidän noin 5-vuotias poikansa tokaisi: ’En oo kyllä elläissäin syöny noin pahhoo ruokoo.’ Vieno puna alkoi nousta vanhempiensa kasvoille.”Se on makuasiapoika ihaili pienenä viherkasviani, isoa anopinkieltä. Katsoi sitä haltioissaan todeten, että sulla on mahtava miekkakukka. Oikeassa oli, osa lehdistä yli metrin mittaisia.”Kesäkizukatselivat luonto-ohjelmaa. Selostaja kertoi kuukkeleiden parittelevan oksalla. Toinen pojista, noin 4 v. ihmetteli ääneen, että mitenkä kuu-ukkelit voi oksalla paritella?!”kaksosten äitiei ole keksitty. Nelisenkymmentä vuotta sitten menin kylään kaksoisveljeni luokse. Kaksivuotias poika tuli äitinsä kanssa ovea aukaisemaan. Kysyin pienokaiselta, missäs isä on. Hän vastasi: ’Patkalla.’”Että sillee