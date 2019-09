Perhe

Kysely yli 65-vuotiaille: Onko oman ikäistä kumppania vaikea löytää?

Seniori-ikäisiä naisia on paljon enemmän kuin samanikäisiä miehiä. Miten se vaikuttaa seuran löytämiseen? Vastaa kyselyyn!

Oletko yli 65-vuotias? Osallistu kyselyyn ja kerro, miten vastakkaista sukupuolta olevien sinkkujen vähäinen tai suuri määrä näkyy elämässäsi. Onko oman ikäistä kumppania vaikea löytää, vai riittääkö oman ikäisiä kilpakosijoita vaikka kuinka? Vastauksia voidaan käyttää nimettömästi IS:n artikkeleissa.

