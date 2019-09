Pikkupoika kajautti junassa yllättävän tiedon vieraasta miehestä – äitiä hävetti, kanssamatkustajat pitivät katseet visusti maassa

Perhe

pappa pyysi meidän 4-vuotiasta tytärtämme opettamaan tabletin (iPad) käyttöä. Tyttö tokaisi hänelle, että laitat sen tabletin suuhun ja otat vettä päälle. Meillä ei kotona kutsuta iPadia tabletiksi.”Saraoli noin viisivuotias, kun olimme kaupassa ostamassa viikonlopun ruokia. Kassalla oli nuori ja kaunis vahvasti meikattu neitokainen. Kassajonossa kauan neitoa katsellut poika nyki mua hihasta ja kovalla äänellä mukamas kuiski: ’Äiti, äiti, kassalla on noita-akka.’ Vähänkö hävetti. Toivoin vain, ettei tyttö itse kuullut, muut kyllä jonossa.”Miikan äiti4-vuotiaan poikamme kanssa junassa matkalla etelästä pohjoiseen, kun hän yllättäen alkoi tarkkailla kanssamatkustajia ja vertailla itseään muihin. Isoon ääneen hän yllättäen tokaisi: ’Minulla on pieni pippeli, tuolla sedällä tuolla (sormella osoittaen) on iso pippeli ja isällä on Tosi Iso Pippeli.’ Katselin junan matkustajia noloina. Kaikki pidättelivät hymyään, eivätkä uskaltaneet nostaa katsettaan.”Terhi(4 v.) esittää pullisteli hauistansa ja tuumasi: ’Kato täti, pohjes.’ Taisi mennä hauikset ja pohkeet sekaisin.”Fiufiupojantyttäreni Neea oli noin 3-vuotias, menin parin päivän vierailulle perheen luokse. Asunto ei ollut kovin iso, joten äitinsä sanoi Neealle: ’Laitan mummin nukkumaan sinun huoneeseesi, kaihan sinä suostut nukkumaan olohuoneen sohvalla pari yötä?’ Neea tähän: ’Joo, mutta sillä ehdolla, ettei mummi pisu minun vuoteeseeni!’”vuodekuiva?2-vuotiaalle, vielä housuihin tekevälle pojallemme: ’Mutta koskas sinä sitten istut potalle tekemään?’ Poika: ’Torstaina.’ Valitettavasti viikkoa tai kuukautta ei lyöty lukkoon, mutta pian tämän jälkeen kyllä pottailu alkoi.”Hannelekäyneet isovanhempia tervehtimässä. Seuraavana aamuna Eemeli 6 v. kysyi: ’Miksi ukki oli saanut kenokaattorin?’ Ihmettelin minkä ihmeen kenokaattorin. ’Sellaisen jolla kuljetaan kenossa.’ Ukki oli saanut rollaattorin.”Kenokaattorimiksi vanhoilla tytöillä on pitkät tissit?’ kysyi Eeka 4 v. saunassa.”Toinen mummuesikoispoikani kolmivuotiaana 1980 huusi niin että piha raikasi, että isä osti viinaa. Yritin korjata, että kaljaa ostin, mutta kohta taas poika kertoi, että viinaa osti. Sama mekastus saunassa, että isä juo viinaa. Oma syy oli, kun aikaisemmin kerroin, että viinakaupassa myydään viinaa ja muita väkevämpiä juomia ja maitokaupassa mietoja kuten kaljoja.”hese3 v. näki kimalaisia ja huudahti ilahtuneena: ’Katsokaa, täällä on kiiman alaisia.’”Kolmen äiti