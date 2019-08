Vanha uimapukusääntö ei riitä suojaamaan seksuaaliväkivallalta – asiantuntijat kertovat, miten aikuinen suojelee lasta parhaiten

Perhe

Vanha uimapukusääntö ei riitä suojaamaan seksuaaliväkivallalta – asiantuntijat kertovat, miten aikuinen suojel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Muista, että tieto auttaa lasta

2. Puhu kehon osista niiden oikeilla nimillä

3. Mitä nuorempi lapsi, sitä todennäköisemmin tekijä on läheinen

4. Seksuaaliväkivalta tapahtuu usein leikin varjolla

Lue lisää:

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/pienten-koululaisten-seksipuhe-hammentaa-miten-siihen-pitaisi-vastata?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kasvatus/kerro-lapselle-etta-viestittelya-ei-ole-velvollisuutta-jatkaa-nain?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva

https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/kysy-lapseltasi-mita-nettiin-kuuluu?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_content=sls-article&utm_campaign=vv_vk_isvauva