Espoolaisen Donesan, 7, kauneutta hämmästellään ympäri maailmaa – fanit pysäyttelevät lomamatkoilla, Suomessa asioita hoitaa manageri

Perhe

Espoolaisen Donesan, 7, kauneutta hämmästellään ympäri maailmaa – fanit pysäyttelevät lomamatkoilla, Suomessa

Mallikuvauksia kuukausittain: ”Luonnonlahjakkuus”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B0tqOoVlqDw/

https://www.instagram.com/p/B0d9dT3loXt/

Fanit pyysivät lomamatkalla yhteiskuviin

https://www.instagram.com/p/ByI0ng-FmJJ/

Tulevaisuuden haave jo selvä

https://www.instagram.com/p/BwkR4pjlECd/