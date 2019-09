Pikkutyttö kailotti asiansa Prisman parkkipaikalla – kenellekään ei jäänyt epäselväksi, mitä mummo hakee Alkosta

Perhe

Pikkutyttö kailotti asiansa Prisman parkkipaikalla – kenellekään ei jäänyt epäselväksi, mitä mummo hakee Alkos

tyttärenpoika siveli poskiani ja ihmetteli, kun mummilla ei ole ryppyjä. Kerroin, että käytän ihovoiteita. Sen jälkeen poika vastasi, että olet kyllä aika pullukka.”rakelElina oli mummolassa kylässä. Hän sai nukkua mummon ja papan kamarissa. Aamulla hän tuumasi papalle: ’Miksi sinä pärisit yöllä, kun minua niin pelotti?’”Katioli innostunut kasvonaamioista. Niinpä hän taas kerran oli koonnut pitkät hiuksensa ison hatun alle, jotta ne eivät tahriintuisi, ja oli laittanut naamion päälle, pariakin eri väriä. Yllään hänellä oli löysä oloasu. Pikkuveli, silloin ehkä noin 5 vuotta, kysäisi: ’Äiti, onko tänne tullut sirkus?’ Vastasin: ’Ei tietääkseni, miksi kysyt?’ Poika: ’No kun Annu on kai menossa sirkukseen, kun se on pukeutunut klovniksi!’ Ja totta, pienen mielikuvituksen kanssa katsottuna Annun senhetkinen olemus olisi voinut muistuttaa klovnia.”kauneuskikka?tyttö huuteli Prisman parkkipaikalla tutuille: ’Me mennään mummon kanssa ostamaan punkkua.’ Tyttö oli äskettäin kuullut puhuttavan siitä.”Helinätyttö oli toipumassa flunssasta ja halusi mennä auttamaan isäänsä, joka oli kiinnittämässä hyllyjä kaappiin. Tyttö sanoi minulle: ’Tuu säkin äiti mukaan varmistamaan, etten vain röhki liikaa.’ Ymmärsin, että tarkoitti rehkimistä flunssan takia.”VadelmiinaRiku oli vanhempiensa kanssa saunassa ja alkoi ihmetellä, miksei hänellä ole karvoja. Kysyi: ’Ostetaanko minulle kaupasta karvat?’”Kaupasta saa kaikkea4-vuotiaan kummityttöni kanssa uimahallin saunassa. Tyttö katseli mielenkiinnolla toisia saunojia ja tokaisi innoissaan: ’Kato, tuolla tätillä on tissit nappaan asti!’ Minä vastasin siihen hieman hämilläni: ’Niin, tissejä on olemassa kaikenlaisia ja hyvin monen kokoisia.’ Onneksi ylälauteen tädillä riitti tilanteessa ymmärrystä.”Ylälauteen tädin tissitoli mummolassa ja loikoili sohvalla. Aika alkoi käydä pitkäksi ja hän tuumaili: ’Kyllä täällä mummolassa on ihan mukava olla, mutta ei tämäkään mikään paratiisi ole.’”Titta40-vuotias Elvi-täti meni nuoren opettajan sijaiseksi ekaluokkalaisille. Aloitettiin ensimmäistä tuntia, jolloin yksi koulutytöistä viittasi innokkaasti ja kysyi: ’Joko sinä kohta kuolet?’”Lilli3 v. kertoi saunassa, että isillä on pippeli ja äidillä pimppi. Kysyin sitten, mikä Nuusku-koiralla on. Vastaus tuli topakasti: häntä.”milli