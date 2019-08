Unna, 28, työskentelee opettajana Vietnamissa – näitä asioita hän kaipaa Suomen kouluista: ”Työkaverit ajattelevat, että suomalaiset ovat ihan pimeitä”

Perhe

Unna, 28, työskentelee opettajana Vietnamissa – näitä asioita hän kaipaa Suomen kouluista: ”Työkaverit ajattel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulttuurishokki avasi silmiä









Vietnamiin suomalaisen koulumaailman tapoja

Kysymyksiä Suomesta





”Silloin tulee kyynel silmään”