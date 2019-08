Isä asteli poliisiasemalle eikä aikaakaan, kun pikkupoika äkkäsi tilanteen – jopa poliisilla oli hymyssä pitelemistä

Perhe

aikoinaan menossa kaverini ja hänen 5-vuotiaan poikansa kanssa katsomaan Kolin maisemia. Ylös mennessä mainitsin haluavani löytää muurahaisia ottaakseni niistä makrokuvia, joita sitten pojan avustuksella löytyikin. Kun olimme tulossa huipulle, hän siellä kallion päällä kovaäänisesti kailotti ”täällä on Maulille mulkkuja”.Maurisisko meni naimisiin syksyllä. Meidän Simppa oli häämekon helman kantajana. Odotettiin kirkon eteisessä, milloin ovi aukeaa ja seremonia alkaa. Meitä oli siinä 5 henkeä, joista yksi oli suntio. Odotellessa ulko-ovi oli auki ja Simppa väläytti, että täällä on niin kylmä, että munit jäätyy. Tunnelma vapautui laakista. Poitsu oli noin 7-vuotias.”iippooli kahden, kun menimme naimisiin hänen isänsä kanssa. Kotona, kun katseltiin hääkuvia, poika tokaisi, että ”Äiti oli pukeutunut prinsessaksi ja isä noita-akaksi” (miehelläni oli hännystakki).”Äitimeni 5-vuotiaan poikamme kanssa käymään poliisilaitoksella, koska oli saanut nopeusvirhemaksun kamerasta. Siinä kun hän keskusteli asiasta poliisin kanssa, 5-vuotias poikamme katsoi ja kuunteli tilannetta tarkasti, kunnes nosti sormen pystyyn ja sanoi ”soo, soo isä mitä olet tehnyt”. Siinäpä poliisi ja isä vähän hymyilivät.”Varsinais-Suomestavuotta sitten pari alakouluikäistä poikaa istui metrossa. Viereen istahti aikuinen mies, jolla oli vanha kannettava CD-soitin sylissään. Pojat eivät olleet moista historiallista kapinetta koskaan nähneet, joten toinen huudahti toiselle: Kato! Vähä iso mp3-soitin.”Metrossakin on tunnelmaatyttäremme tokaisi äidillensä: ”äiti, me ei voida mennä naimisiin, koska ollaan molemmat naisia” johon äiti: ”Voi naisetkin mennä naimisiin” Tyttö: ”Ei voi! Mä meen naimisiin isän kanssa ja sä voit nukkua takapihalla”.Isä KirkkonummeltaTampereella käymässä kolme vuosikymmentä sitten. Poikani, silloin 2v, osoitti yht’äkkiä ylöspäin ja hihkaisi innoissaan ”Nuppineula!”. Särkänniemen Näsinneulahan se siellä pilkisti talojen yläpuolella.”Äiti, nyt 62v3,5- ja 1,5-vuotiaille lapsillemme, että kohta meillä on vauva. 3,5v poikamme sanoi, että Pekka. Sanoimme hänelle, että Pekka on pojan nimi ja vauva voi olla tyttökin. Hän vain intti Pekkaa, oli kuullut pihalla joltakin tytöltä, että heille oli syntynyt vauva, Pekka, siis poika. Kun lapsi syntyi, kirjoitin sairaalasta ystävättärelleni kortin ”Pekka on syntynyt, onneksi oli poika”. Ja Pekaksi hänet kastettiin.”ei nimi miestä pahennaoltiin puhuttu optimisteista ja pessimisteistä. Kuljimme ruuhkassa ja poikani 4v. huusi isälleen: ”tule tänne sieltä, senkin pässimisti!”Äiti